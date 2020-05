Makói jeges álmok

Felújítaná, ezáltal egész év­re birtokba venné a Maros Té­­li­sport Egyesület a Deák Ferenc utcai makói jégpályát, amely évről évre népszerűbb.

Mint megírtuk, az önkormányzat közel egy évtizede vá­sárolta meg 32 millió forintért az akkor még mobil, azaz szétszedhető-összerakható műjégpálya elemeit, s ugyanabban az évben került először fölé sátor. 2012-ben aztán állandó pályát építettek, amelynek aszfaltburkolata jó időben, sátor nélkül sportpályaként üzemel, ahol többek között pingpongozni és lábteniszezni lehet.

A 15-ször harminc méteres jégpálya körül plexiből készült palánk van, a sátor alatt pedig a beléptetőrendszer, korcsolyakölcsönző, öltöző és melegedő, valamint büfé várja az érdeklődőket. A pályán nem csak egyesületi keretben sportolnak főként fiatalok: bárki csúszkálhat az erre fenntartott időszakokban, sőt időről időre szórakoztató programokat, például jégdiszkót is tartanak.

Az egyesület most szeretné a pályát felújítani oly módon, hogy új sátrat vásárolnak fölé, ráadásul olyan borítást kap majd, amelynek köszönhetően a téli szezonban jég boríthatja, nyáron viszont görkorcsolyá­zásra is alkalmas. Ennek kö­­­szönhetően profiljukat a görkorcsolya-oktatással is bő­víthetik – tudtuk meg Asztalos Péter elnöktől.

Az érdeklődőket máris várják. A közel 100 milliós beruházás fő forrása: a Magyar Jégkorong Szövetségnek kö­szönhetően az egyesületük im­­már részesülhet a TAO-támogatásból.