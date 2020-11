Makón 54 igazolt fertőzöttről tudnak

Két tünetmentes óvodai dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje, ezért tíz napra bezárták az újszentiváni Tölgyfa óvodát és bölcsődét.

Hatósági karanténról szóló nyilatkozatot a gyermekek nem kapnak, de a Népegészségügyi Főosztály útmutatása szerint a karanténra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Rendezvényekre például nem mehetnek. A tervek szerint az óvoda november 16-án nyit ki újra.

Makón is egyre több embert és intézményt érint már a koronavírus-járvány – mondta szokásos heti sajtótájékoztatóján a település polgármestere. Farkas Éva Erzsébet hozzátette, hogy a fiatalok sokszor tünetmentesek, a középkorúak viszont hőemelkedés mellett komoly fejfájásról, izomfájdalomról számoltak be. A Hagymaházba mostantól 69 nézőt engedhetnek be, így majdnem minden rendezvény egy későbbi időpontra lett áttéve, novemberben, decemberben na­­gyobb rendezvény nem lesz. A karácsonyi és újévi koncert is elmarad.

Makón jelenleg 132 ember van hatósági házi karanténban és 54 igazolt fertőzöttről tudnak. Többen jelezték, hogy a piaci árusok egy része nem mindig tartja be a szabályokat, ezért az önkormányzat a rendőrség segítségét is kérte.

Csongrád-Csanád megyében az operatív törzs hivatalos adatai szerint péntekig 4457 emberről derült ki, hogy elkapta a koronavírust. Ez 195-tel több, mint egy nappal korábban volt.