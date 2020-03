Makón is minden utcában jó fény kell

Felújításra szorul a makói közvilágítás: a belvárost leszámítva elöregedett a rendszer, sok utca sötétben marad esténként. Mágori András városfejlesztési tanácsnok szerint lesz megoldás a problémára – az is lehet, hogy még pénzébe sem fog kerülni a városnak.

– Makó belvárosának nagyjából 300 méter sugarú körében, ha épp nincs valamilyen alkalmi műszaki probléma, nagyjából megfelelő a közvilágítás. Azon kívül viszont katasztrofális a helyzet – mondja Mágori András önkormányzati képviselő, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője, városüzemelési tanácsnok. Hozzáteszi: nagyon sok panaszt kap a lakóktól, és ezekkel a közel százéves rendszer miatt gyakran már nem tud mit kezdeni a javítással foglalkozó cég sem. – Az én választókerületemben lévő Attila utcában például öt póznánként van egy lámpatest, és az sem világít mindig – érzékeltette, miért marad sok makói utca sötétben éjszakára.

A közvilágítás fejlesztéséért is felelős politikus épp a napokban nézett meg referenciaként egy közeli kisvárost Czirbus Gábor alpolgármester és Bakos Tamás aljegyző társaságában – éjszaka. Ott még a kis utcák is szinte fényárban úsztak, olvasni is lehetett a lámpák fényénél. Mint Mágori elmondta, heti rendszerességgel tárgyal olyan vállalkozókkal, akik közvilágítási rendszerek felújításával foglalkoznak. – Sokféle ajánlat van, összetett a dolog. A legjobbnak egyelőre az az ajánlat tűnik, ami szerint a városnak még csak zsebbe sem kellene nyúlni, mert a beruházáshoz szükséges hitel törlesztését fedezné az a megtakarítás, amit az új rendszer termel. De minden lehetőséget alaposan meg kell fontolni.

Mágori András úgy gondolja, az idei évre alighanem szükség lesz a lehetőségek áttekintésére és a beruházás előkészítésére, ráadásul idén aligha lesz lehetősége az önkormányzatnak a már lekötötteken felül új nagyberuházásokra. Jövőre viszont jó eséllyel nekiláthatnak a munkának.