Makón is szívben gyűlnek a kupakok

Azt, ami összegyűlik a tárolóban, időről időre készpénzre fogják váltani, az összeget pedig helybeli rászoruló családok, gyerekek támogatására, civil szervezetek megsegítésére fogják fordítani.

Kedd óta Makón is van fémből készült, szív alakú kupaktároló, méghozzá a Hagymatikum előtt, a Makovecz téren. Azt, hogy legyen itt is, még a választási kampány idején javasolta ottani tapasztalatai alapján a Dunaújvárosról Makóra költözött Kőszeginé Borbála Csermák Szilvia, aki megígérte: ha megválasztják, megvalósítja az ötletet.

Ő volt az első, aki kislányával együtt jó néhány, korábban összegyűjtött műanyag kupakot helyezett a hófehérre festett tárolóba tegnap délután. Várhatóan sokan fogják követni a példáját, hiszen a Maros-parti városban gyakoriak a karitatív akciók és általában sikeresek is.

A fémszívet a Trend Line Kft. készítette, a talapzatát a Városgazdálkodás, a lefestését pedig egy helybeli vállalkozó ajánlotta fel. Összesen mintegy 150-170 ezer forintos értéket képvisel – ezt már Farkas Éva Erzsébet polgármestertől tudtuk meg, aki azzal mutatta be az újdonságot, hogy az egyszerre szolgál jótékony célt és nevel a környezettudatosságra. Azt, ami összegyűlik a tárolóban, időről időre készpénzre fogják váltani, az összeget pedig helybeli rászoruló családok, gyerekek támogatására, civil szervezetek megsegítésére fogják fordítani – az önkormányzat várja a javaslatokat, hogy kik legyenek a kedvezményezettek.

A polgármester azt ígérte: ha az ötlet beválik, másutt, például iskolák és más forgalmas helyek környékén is állítanak fel hasonlókat.