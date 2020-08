Makón nyerő a könyvtár és a múzeum

Négyből négy pályázattal összesen 1,8 millió forintot nyert a napokban a József Attila Múzeum és Könyvtár – tájékoztatta lapunkat a makói intézmény vezetője, Szikszai Zsuzsanna.

Az elnyert összegből egyrészt műtárgyakat vásároltak: nagyatádi kocsit, címeres csengőt, oláh csengőt szíjjal, juhászkampót szárral, juhászmellényt és juhászöltönyt. Másrészt már meglévő műtárgyak, méghozzá menyasszonyi ládák restaurálására költenek. A néprajzi gyűjteményében 75 festett menyasszonyi láda található, melyek nagy része restau­rálásra vár; a támogatásból most néhány XIX. században készült, értékesebb és különlegesebb darab meg tud újulni. És jut pénz a József Attila Múzeum IV. évkönyvének kiadására is, mely a 70. születésnapot köszöntve az elmúlt évtizedekben végzett szakmai munkáról fog szólni a volt és jelenlegi munkatársak tollából.

Nyert a könyvtár egy pályázata is. Ide egy fertőtlenítő berendezést vásárolnak, amely a koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgál. Ez a helyben használható dokumentumok, folyóiratok, gyermekkönyvtári játékok higiéniájának fenntartására is alkalmas, de az olvasók által kikölcsönzött és visszahozott dokumentumok fertőtlenítésére ugyancsak – így a visszakerült könyvek pihentetési ideje lerövidül.