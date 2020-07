Makón sem nőnek égig a fák

Egy hónap alatt 4 olyan fáról kapott jelzést a makói zöldtanácsnok, Csermák Szilvia, amit ki kell vágni – kettővel ez már meg is történt.

– Ahol csak lehet, igyekszünk meggyőzni a lakókat, hogy ki­vágás helyett a beteg fákat metszéssel, kezeléssel próbáljuk meg megmenteni – mondja Csermák Szilvia. Sajnos azonban vannak menthetetlen, teljesen odvas növények. A napokban ilyennek bizonyult egy a Petőfi parkban, a vendéglő közelében.

– Van, hogy a környéken élők kérik egy-egy veszélyesnek látszó fa kivágását, de az is előfordul, hogy magunk vesszük észre – teszi hozzá.

A fákat a bejelentést követő­­en szakemberek, többek között a városi főkertész vizsgálja meg, ezt követően derül ki, mi a teendő. Ha csak metszeni kell, vagy nincs a fa veszélyes helyen, villamos vezetékek kö­­zelében, az önkormányzat szakemberei végzik el a munkát, egyébként külső vállalkozót kérnek fel rá.

Csermák azt is elmondta, hogy minden kivágott fa he­lyére ültetnek újat – ha a hely engedi, akár többet is. Arról, hogy milyen fajtájút, a talaj adottságai alapján döntenek, emellett szempont az is, hogy az új fa ne nőjön túl magasra, és ne okozzon allergiát.

A ki­termelt faanyag sem megy veszendőbe: az önkormányzat telepére viszik, ahol feldarabolják, majd a fűtési szezonban szétosztják a rászorulók között.