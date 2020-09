Makóra is betört a koronavírus

A rendkívüli helyzetre való tekintettel ezúttal a városháza udvarán, maszkban tartotta meg munkatársaival együtt fogadóóráját Farkas Éva Erzsébet makói polgármester. Az érkezőknek szellősen rakták ki a székeket és kézfertőtlenítőt is biztosítottak. A fogadóóra után a polgármester lapunknak elmondta, már Makón is van több regisztrált koronavírus-fertőzött, sőt a helyi kórház egyik dolgozójának tesztje is pozitív lett.

A járványhelyzet alakulására tekintettel a városházán mától kötelező a maszkviselés és minden bejáratnál kézfertőtlenítő automatát szerelnek fel, illetve mérik az érkezők testhőmérsékletét.

Vasárnaptól a helyi piacon is hasonló intézkedést vezetnek be. Ugyanakkor jó hírt is mondott a polgármester: a nagy munkáltatókkal konzultálva kiderült, hogy a válság első hullámában elbocsátott alkalmazottakat lényegében sikerült visszafoglalkoztatni, bár a termelés volumenének visszaállása csak jövőre várható.

A fogadóórán egyébként mintegy harmincan vettek részt, a legtöbben szociális és lakásügyek miatt jöttek – volt olyan, akit közfoglalkoztatottként munkába is tudtak állítani.