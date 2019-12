Már 5500-nál is többen laknak Algyőn

Jelentős fejlődés történt a Tisza-parti nagyközségben 2019-ben, ahol jövő nyáron vízilabda-medencét, ősszel pedig jégkorongcsarnokot avathatnak.

Új kikötők, óvodabővítés, a polgármesteri hivatal és az or­vosi rendelő korszerűsítése, a Civilház modernizálása – csak néhány azokból, amit 2019 hozott az algyőieknek. Molnár Áron polgármester szerint igazi fejlesztési dömping volt a településen. Mint mondta, a legtöbbet a TOP-os pályázatok tették lehetővé, de emellett önerőből is számos beruhá­zást valósítottak meg, például járdák és utak újultak meg.

Kiderült, tovább emelkedett a községben élők száma, már 5500-nál is többen laknak Al­győn. Molnár Áron szerint a magas színvonalú intézményrendszer, valamint az infrastruktúra és a támogatások is vonzóak a többgyermekes családoknak, továbbá a fiatalokat is számos intézkedés segíti. Ilyen a 100 ezer forintos babatámogatás, valamint a bérletidíj-mentes fecskelakások is. A polgármester célja a hatezres lélekszám elérése.

Az algyői telephellyel rendelkező cégek száma is nőtt, már 400-an vannak, köztük több nagyobb vállalkozás is, amelyek folyamatosan fejlesztenek. A gazdasági szereplők adózásából idén 1,3 milliárdos bevétele volt az önkormányzatnak. Molnár Áron elmondta, abban bíznak, hogy a nagyvállalatok is meglátják a lehetőséget a nagyközségben, ahol minden feltétel adott számukra, sőt most egy olyan szálláshely ki­­alakításán dolgoznak az ipari parkban, ahol a néhány napra érkező szakemberek megpihenhetnek. Hozzátette, a tram­train is fontos lesz gazdasági szempontból, hiszen az itt je­­lenlévő cégekhez Szegedről és Hódmezővásárhelyről 10-15 perc alatt el tudnak jutni dolgozni a munkavállalók.

A 2020-as terveikről el­­árulta, a közösségépítésre he­­lyezik a hangsúlyt, mert ugyan harmincnál is több civil szervezetük van, mégis el kell ültetni az emberekben azt a szemléletet, hogy mit tudnak tenni azért, hogy szebb, jobb és élhetőbb le­­gyen Algyő.

Emellett előreláthatólag nyáron vízilabda-medencét avathatnak, ősszel jégkorongcsarnokot adnak át, a Tiszán kutyás strandot hoznak létre, valamint 2-3 kilométeres tanösvényt. A legnagyobb fejlesztés az új bölcsőde megépítése lesz az iskola mellett, jelenleg a TOP-ban pályáznak 750 millió forintos forrásra. Ha nyernek, 2020 végén megindulhat a munka.