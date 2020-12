Már a jövőt tervezik a megyében

80-100 milliárd forintos fejlesztési csomagot dolgoz ki a megyei önkormányzat a 2021–2027 közötti időszakra. Így kész tervekkel várják majd a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírásait. Gémes László elnök ismertette lapunkkal a települések elképzeléseit.

Javában zajlik a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és a helyi önkormányzatok közötti munka, hiszen már a követke­­ző ciklus uniós pályázataira készülnek, ugyanis 2021-ben kezdődik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második felvonása.

Gémes Lászlótól, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökétől megtudtuk, a településvezetők több mint felével személyesen egyeztetettek az elképzelésekről, most a pandémia közbeszólt a találkozókat illetően, de a javaslattételek folyamatosak.

A megyében kétkeréken

Gémes László lapunknak el­mondta, összesen 100 kilomé­ternél is több bicikliutat szeretnének létrehozni, ennek megtervezéséhez a közelmúltban a kormánytól 112 millió forintot kaptak. Ha megjelennek az európai uniós pályázatok, akkor arra kész tervekkel tudnak reagálni.

Ha sikeresen pályáznak, akkor a következő 5 évben

összekötik Makót Nagylakkal és Köveggyel, építkeznek Makó belterületén is a Maros-partnál, Kiszombor és Szeged kö­­zött pótolják a hiányzó szakaszokat.

De ugyanígy tesznek majd Ásotthalom és Kissor, Üllés és Pusztamérges, Röszke és Szentmihály, Szeged és Szatymaz, Zsombó és Szeged, va­­­lamint Bordány és Zákányszék között is. Az új és a régi röszkei határátkelők felé megépítik a hiányozó részeket, de fejlesztenek például majd Szentes és Mindszent, Maroslele és Földeák között is.

Az egyik legfontosabb be­­ruházás ezek közül a Szentes és Csongrád közötti közúti Ti­­sza-hidat érinti, itt ugyanis megoldják a kerékpáros-elvezetést, hiszen évről évre egyre több biciklis baleset történik a hídon.

Megoldódhat a probléma

A kerékpárút-építés mellett prioritás a csapadékvíz-elve­zetés is, ezen a területen harmincnál is több község, város szeretne pályázni. A megyei elnök beszámolója szerint már ezekhez is készülnek a tervek, amihez szintén kormányzati támogatást kaptak.

A legkisebbtől a legnagyobb településig vannak érintettek,

például Klárafalván, Ferencszálláson, Szegváron, Mindszenten és Szentesen is szükség van az elvezető rendszer kiépítésére, bővítésére.

Mivel az előző években a me­­­gye legtöbb iskolája, bölcsődéje és óvodája megújulhatott uniós vagy hazai forrásból, ezért most ilyen igény alig van, helyette viszont sokan a szociális otthonokat tervezik felújítani. Továbbá tervben van a közutak korszerűsítése, míg a civilek részéről a sportlétesítmények felújítására érkezett a legtöbb igény.

Segítség a legkisebbeknek

Gémes László rámutatott, az előző európai uniós pályázatokon való szereplésnél komoly gondot okozott a településeknek az, hogy terveket készítsenek, hiszen erre nincsen saját forrásuk. Ezért most a megyei önkormányzat és annak cége, a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. végzi el a tervek készítését és a pályázatírást a kormányzati források segítsé­gével. Ezáltal a legkisebb köz­­ség is lehetőséget kap az előrelépéshez, tervei megvaló­sításához.