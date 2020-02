Már a kisadózás is lehet online

A katásoknak (kisadózó vállalkozásoknak) február 25-éig kell elküldeniük a 19KATA nyom­­tatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

A bevételi nyilatkozat az idei évtől az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) is elkészíthető, így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés, és külön program sem kell hozzá. Itt a katások jelentős része mindössze három adat megadásával – időszak, hónapok száma és elért bevétel – online teljesítheti a tavalyi évről szóló el­­számolást. Az ügyintézés azért is gyorsabb és egyszerűbb, mert az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert adatokat, ezért a felhasználónak már csak a tartalmi részre kell koncentrálnia.

Az új szolgáltatást azok a kisadózók is minden további nélkül használhatják, akiknek esetleg társasági adót, ké­­sedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A már megszokott automatikus számítások, figyelmeztetések is működnek, és az online fizetés lehetősége is adott.