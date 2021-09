Már azt is tudni lehet, hol újítják fel járdát Makón

Hamarosan indul a makói járdaprogram – most már azt is tudni lehet, hogy mely utcák egy-egy szakaszát érinti a beruházás. Akik a későbbiekben máshol is szeretnének felújítást, azoknak az érintett körzet képviselőjét érdemes keresniük.

Mint a napokban beszámoltunk róla, a makói önkormányzat nagy­­szabású, 160 milliós költségvetésű járdaprogramot indít. A kivitelező helybeli vállalkozókkal Farkas Éva Erzsébet polgármester már meg is kötötte a szerződést a városházán, és rö­­videsen a munka is elindul. Az erről szóló, közösségi oldalon megosztott tudósításhoz nagyon sokan szóltak hozzá; a legtöbben az iránt érdeklődtek, pontosan hol kerül sor a felújításokra. A városháza elküldte az erről szóló listát, mi pedig most közzétesszük. Az első választókerületben a Vkéz Bt. fog dolgozni a Kisfaludy, a Hársfa, a Kálvária és az Esze Tamás utcában. A 2. választókerületben Tóth-Kása Józsefné csapata lát munkához az Attila és a Justh Gyula utcában. A 3-as­­ban és a 4-esben a Gold-Pefa Kft. kapta meg a lehetőséget a Bercsényi, a Vásárhelyi, a Honvéd és a Móra Ferenc utca egy-egy szakaszán. Az 5-ösben az M-Color 2009 Kft. emberei fognak dolgozni a Hédervári, a Petőfi, a Tölgyfa és a Hunyadi utcában, a 6-osban az FF-Build Kft. végez felújítást a Liget, a Kőrösi Csoma és a Szirbik Miklós utcában. A 7. választókerület a Sapi-Vill Kft-é, a Hunyadi, a Szent Anna és a Révész utca egy részében fognak tevékenykedni, végül a 8. választókerületben Szabó Gábor egyéni vállalkozó kapott munkát a Sas, az Adria, a Pipacs és a Kórház utcában. A cikk hozzászólói között egyébként sokan javaslatokat is tettek, hogy hol kellene további járdafelújításokat végezni. Így szóba került többek között a Hársfa, a Hosszú, a Kálvária, a Bárány, az Ibolya és a Nyúl utca is. Ezeket a kéréseket az érintett körzet önkormányzati képviselőjének érdemes jelezni, a városházi szakemberek ugyanis velük egyeztetve állítják össze minden évben azt a listát, ami alapján a munka elindulhat. Makón egyébként 2017 óta szokás, hogy saját költségvetésű éves járdaprogramot hirdetnek; az első évben 100, a továbbiakban 160 milliós költségvetéssel. Tavaly azonban megakadt a lendület, a koronavírus-járvány miatti anyagi nehézségek okán csak a Start közmunkaprogram keretében újulhatott meg néhány járdaszakasz bő 50 millió forintból.