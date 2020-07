Már csak az Oktatási Jogok Biztosában bíznak a mártélyiak

Félárbocra engedték Mártélyon a Trianon emlékmű zászlaját. A helyiek ezzel is aggodalmukat fejezik ki a település iskolájának sorsa iránt. Most már biztos, hogy a hódmezővásárhelyi Református Ótemplomi Gyülekezet nem veszi át a tagintézményt.

A polgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, az ombudsman vizsgálatának eredményét napokon belül kézhez kapják. Ha kell, akár bírósághoz is fordulnak.

Az államtitkár rábólintott

– Az elmúlt napokban Budapestig futottunk – szó szerint. Nagyon örültünk, hogy Maruzsa Zoltán államtitkárral sikeresen zárult a megbeszélésünk – mondta Putz Anita, Mártély polgármestere.

– Az államtitkár egyébként először azt mondta, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, szeptembertől nem lesz iskola Mártélyon. Mi győzködtük. Magánemberként és államtitkárként is próbáltunk hatni rá. Megemlítettük, hogy a református egyházközség kihelyezett tagozatként átvenné. Múlt pénteken kerestük meg ugyanis a Református Ótemplomi Egyházközséget azzal a kéréssel, hogy vegyék át az iskolánkat. Voltak kint, úgy nézett ki, hogy működik a történet. Az anyagiakat átvállaltuk volna, ha ez nekik veszteséget okozna. Az államtitkárnak erre áldását adta. Azt mondta ő annak örül, ha egy iskola működik, nem pedig megszűnik. Az örömünk hétfőn délutánig tartott – hangsúlyozta a polgármester.

Az ombudsmanban reménykednek

– Euforikus hangulatban hagytuk el a minisztériumot, mindenki a sikert ünnepelte. Hétfőn délben is beszéltem Bán Csaba lelkésszel. Minden segítséget felajánlottunk, anyagit is. De három óra után azzal hívott fel a lelkész úr, hogy mégsem tudják átvenni az iskolánkat. Ennek ellenére is köszönünk neki mindent, tudjuk, hogy elment a végsőkig – folytatta Putz Anita.

Mártély polgármestere hozzátette, nagyon várják Aáry Tamás Lajos, az Oktatási Jogok Biztosa válaszát, akihez először a szülők, majd külön beadványban az önkormányzat is fordult. Továbbra sem adják fel, ha szükséges jogi útra terelik a kérdést, mert szerintük több jogszabálysértés is történt az intézménybezárással kapcsolatban.

– Még reménykedünk hogy megmarad az iskola. 2021/22-től mindenképpen szeretnénk újranyitni az intézmény kapuit, de hogy ki lesz a fenntartó, még nem tudjuk mi sem, viszont van ígéret rá – mondta Putz Anita.

Rövid volt az idő

Bán Csaba, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomi Egyházközség lelkésze szerdán újságírói kérdésre elmondta, Mártély polgármestere és alpolgármestere pénteken délelőtt keresték meg. Azt kérték, hogy a Szőnyi Benjámin Általános Iskola telephelyeként működjön tovább az intézmény.

– Megpróbáltunk mindent megtenni, de kedden délután jeleztem a polgármesternek, hogy nem tudjuk vállalni. Nincs meg minden körülmény, ezért nem tudunk segíteni. Nagyon rövid volt az idő – nyilatkozta Bán Csaba.