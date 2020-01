Már íjászkodhatnak is az ásotthalmi erdészetis diákok

A lányok még kevésbé magabiztosak. A lovásznak tanuló ludasi Szanka Zsófia azt mondta, kiskora óta érdekli az íjászat, már nagyon várta, hogy elkezdődjön a foglalkozás. A fiatalokat a nedves, csontig hatoló hideg sem zavarta, vagy csak úgy tettek, mert nincs is annál vagányabb, mint egy szál pulóverben íjászkodni az erdő közepén.

A Bedő 442 hektáros erdejében némi kanyargás után hatalmas tisztáson látjuk meg a diákokat, nem az összeset, mert néhányan a mindent eltakaró ködbe vesznek. A Baranya megyei Bólyból érkezett tizedik osztályos Szabó Mátyás Manó magabiztosan mozog az íjak között míg a tanár úrra várunk, aki a Roburral robogott vissza a vesszőkért, amiket az iskolában felejtettek. Addig is Matyi elmondja, hogy a foglalkozást tartó Bánhidy tanár úrnak segít, mert íjászatban kétszeres Baranya megyei ifjúsági bajnok.

Az egyik tanár, Bánhidy Zoltán kezdeményezésére, aki szintén az iskola diákja volt, ettől a tanévtől íjászkodhatnak is a diákok kedd délutánonként. Korábban a diákok is többen kérték, legyen íjászat.

Délután számos kollégiumi szabadidős program közül válogathatnak az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola diákjai: van madarász, faipari, informatikai szakkör, sportolni, zenélni is lehet. Andrésiné Ambrus Ildikó, az intézmény vezetője azt mondta, a kollégista diákok – a 277 diák közül 245-en kollégisták – szabadidejének minőségi eltöltésére igyekeznek odafigyelni.

Bár a mínuszokban, ködben épp nem nagy élmény, de ettől a tanévtől íjászkodni is lehet az egyik szakkörön az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnáziumban.