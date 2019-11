Több tízezer forintba kerülhet a szülőknek a szalagavató. Idén 2300 diák kap szalagot, gombot a megyében.

Javában zajlik megyénkben is a szalag- és gombavatóra való készülődés, idén mintegy 2300 diák kap szalagot vagy gombot Csongrádban. Idén is a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium indítja az évet, ahol összesen 88 végzős ünnepel majd november 16-án, ezt követi a szegedi Karolina Gimnázium szalagavató bálja november 23-án, itt 43 diák kap szalagot.

Az utóbbi intézmény főigazgatójától, Szegedi Ágnestől megtudtuk, nagy izgalmakkal zajlanak a próbák, készül a dekoráció, és a vacsora me­nüje is összeállt, a diákok pe­dig kiosztották a meghívókat a családi, baráti körben. Azt mondja, különleges produkció nem lesz, az ilyenkor megszokott előadásokat láthatják majd a családtagok. Az est fénypontja a keringő lesz, de nagy hangsúlyt fektetnek az iskola hagyományainak ápolására, amelyben fontos szerepet tölt be az együttlét, a közös ünneplés.

A lányok számára ilyenkor a keringő a legfontosabb, hiszen életükben először ölthetnek magukra fehér ruhát, amiben igazi hercegnőknek érezhetik magukat. Ehhez mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a szülőknek. Az Arabella Lux Esküvői Ruhaszalon vezetőjének tájékoztatása szerint a legtöbb ruha bérlése 40 ezer forintba kerül. – Külön ruháink vannak a szalagavatós lányok számára, ezek eltérnek a menyasszonyi öltözéktől, sokkal inkább báli jellegű ruhák. Idén a sok kövesek és csipkések kelendők nagy tüllszoknyával. A lányok követik az esküvői trendet, ez alapján választanak – tette hozzá Szabóné Molnár Márta.

Az öltöny még ennél is drágább, ha szabó varrja 50-70, ha üzletben veszik 80-100 ezer forint. – Nem jellemző, hogy egyforma öltönyt varratnak az osztályok, inkább a ballagásra készíttet a szülő újat, de a legtöbben már a kínai üzletben veszik meg a 20 ezres műszálasat. Egyébként a multik üzleteiben is műszálasakat árulnak, akár 100 ezer forintért, ennél jóval olcsóbban, egyénre szabott, textilből készülő öltönyt gyártok, amit később kisebbre és nagyobbra is tudok venni – mutatott rá id. Tarkó Bálint szabómester. Azt mondja, a sötétkék kelendő, de a fekete és a szürke is trend.