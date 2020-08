Már kilóra is adják a fügét a Mars téren

Fügeérlelő meleg volt az elmúlt napokban, ez meg is látszik a Mars téri piac kínálatán. A da­­rabár mellett már kilóra is kapni az idén nagyon szépen termő gyümölcsöt – kereslet is van rá. Nem olcsó, 1000 forintjával most éppen sárgabarackárban van.

– Pontosan július 8-án hoztam ki az első fügéimet a piacra, ez szinte minden évben így van. Ez már az első érés vége, most nálunk lesz egy vagy két hét szünet – mondta Frányó Zoltán a szegedi Mars téren. A deszki termelő hozzátette, máshol más ütemben érik, ezért van az, hogy szinte a fagyokig fo­lyamatos a kínálat.

– 30 éve foglalkozom fügével, száz fám van, lekvárt és sajtot is készítek a gyümölcsből – válaszolta az értékesítési csatornákat firtató kérdésünkre. Próbáltuk megtudni, hogy mi­­lyen fajtát kínál, de ő sem tudja pontosan, és mentségére megjegyezte, több ezer fajta fügét ismer a szakirodalom a világon. Ő megállt ott, hogy zöld és barna füge, a vevők többsége is így különbözteti meg.

Miközben beszélgettünk, megállt egy hölgy, akinek a kezébe is nyomott egy zacskót, látszik, hogy nem először vá­sárol fügét.

– Anyukámnak viszem, de én is nagyon szeretem, gyakrabban is vinnék belőle, csak nincs rá elegendő keret – mondta Lengyel Andrea, aki 500 forintot hagyott ott az árusnál.

A deszki füge kilója 1000, illetve 1200 forint volt, másutt még inkább darabáron kínálták. A múlt héten egyébként még Frányó Zoltán sem kilóra mérte. Az Irén csarnok gyümölcsösénél pénteken nem volt füge, a múlt héten viszont igen, és csak 700 forintért adta kilóját. – Gyorsan el is fogyott, a termelő is jól járt, nem maradt rajta a mostanában gyorsan érő gyümölcs – mondta az árus.

Mutatóban találkoztunk Szentmihályon termett fügével is, a kisebb darabokat 50, a nagyobbakat 90 forintért árulta a termelője. A legszebbeket a kiskundorozsmai Áb­­rahám Mária kínálta, igaz, meg is kérte az árát, a nagyobbak darabját 130 forintért adta. Amikor azt kérdeztük, hány fát nevel, kijavított minket, és közölte, 4-5 bokron terem neki. Merthogy a füge inkább bokor, de faként is nevelhető.

Mindent kibír

Van Petőfitelepen az utcán egy óriási fügefa, ami inkább persze bokor, évek óta célzatosan biciklizek arra és tesztelem a termését. Most éppen temérdek gyümölcs van rajta, az eleje lassan már meg is aszalódott, a ház gazdája láthatóan nem vette észre vagy már nem szereti a gyümölcsöt. Esetleg megvárja, míg lehullik, és megy lekvárnak vagy pálinkának. Láttam már ezt a bokrot csonttá fagyva többször is, de mindig kirúgja magát, most úgy néz ki, mintha esőerdőben lenne. Van rajta friss fogyasztásra tökéletes füge éppen úgy, mint egészen apró termés, aminek már nincs esélye idén beérni.