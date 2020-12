Már majdnem tizennégyezer fertőzöttről tudni a megyében

Nem volt könnyű éve a makói Hagymatikumnak sem. Közben pedig már csaknem 14 ezer olyan emberről tudni, akik biztosan elkapták a koronavírust Csongrád-Csanád megyében. Szegedi hír, elindították az első mobil tesztelés pontot a Pláza parkolójában. A Kormányzati Tájékoztatási Központ pedig levelet írt a védőoltásra regisztrálóknak.

Az Operatív Törzs legfrissebb, hivatalos adatai szerint Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 13 ezer 959 ember fertőződött meg a koronavírussal. Egy nap alatt legutóbb 91 ember kapta el a betegséget. Ez az utóbbi napok egyik legkedvezőbb adata. Korábban többször is előfordult, hogy több száz új fertőzöttet találtak 24 óra alatt.

Bizakodik a fürdővezető

Bizakodva tekint a hamarosan beköszöntő 2021-es évre a makói fürdő divízióvezetője, aki a Makó Híradónak elmondta: a vírushelyzetet követően a külföldi vendégek mellett szeretnék megőrizni azokat az új belföldi látogatókat is, akik az utóbbi időszakban fedezték fel a Hagymatimukot. Lajtosné Papp Noémi kiemelte: 2020 nehéz és változásokkal teli volt, hiszen az év háromnegyed részét a pandémia határozta meg.

Kisebb rendezvények azért voltak

Beszámolt arról is, hogy nyáron lehetőségük volt kisebb rendezvényeket megszervezni, de például a Fürdőfesztivál elmaradt. Abban bíznak, hogy ezt bepótolhatják majd. Az őszi hónapokban akciókkal és gyógyászati programokkal is készültek, de novemberben ismét be kellett zárni a kapuikat.

Azoknak pedig akik regisztráltak a védőoltásra a vakcinainfó weboldalon, és kértek értesítéseket, a napokban levelet küldött a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Azt írták, a kormány célja, hogy Magyarországon is mielőbb megkezdődhessen a tömeges oltás. Ennek érdekében már lekötöttek 17,5 millió adag oltóanyagot különböző külföldi gyártóknál. A védőoltások beadása oltási terv alapján történik majd. Felhívták a figyelmet, hogy a vakcinák engedélyezésére ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint bármely más emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményre.

Nemzetközi protokollt követnek

A hatóságok nemzetközi protokoll alapján járnak el. Az oltóanyagok engedélyezését az Európai Gyógyszerügynökség és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végzi. Közben szegeden egy magánvállalkozás elindította a Pláza parkolójában az első mobil tesztelési pontot. Aki bejelentkezik, az kap egy időpontot, így mással nem kell találkoznia, csak a mintát vevő munkatársakkal. A vizsgálatért természetesen fizetni kell, a hatósági árat, azaz 19 ezer 500 forintot.