Már vásár is volt a hétvégén

Újabb négy nap telt el úgy, hogy nem regisztráltak koronavírussal fertőzöttet Csongrád megyében.

Még mindig 115 beteget tartanak nyilván. Bedő Tamás, Csongrád polgármestere azt közölte, hogy a településükön egy fertőzött sincs, és már csak hatan vannak karanténban. A helyi piacról elmondta, hogy továbbra is maradnak az időkorlátok, kerékpárt sem lehet bevinni. Ez egyébként eddig is így volt, csak nem tartották be – tette hozzá a polgármester, aki szerint ha 10-20 biciklit betolnak a piacra, az jelentősen akadályozza a közlekedést.

Szegeden ma reggeltől újra kinyit az Anna Fürdő Gyógyászati Részlege. Munkanapokon 7-től 18 óráig végeznek gyógytorna-, fizikoterápiás, gyógymasszázs- és gyógyiszapkezeléseket, de mindhez időpontot kell egyeztetni, ahogy a szakorvosi ellátásokhoz is.

A gyógyfürdő rész továbbra is zárva tart, a vízgyógyászati kezelések a tilalom teljes feloldásáig szünetelnek. A gyógyászati épületbe előzetes szűrés után lehet bemenni, és kötelező a maszk viselése.

A hétvégén megnyitott a Makói Kiskaska Kézműves Vásár is. Bár az időjárás nem volt a legfényesebb, sokan kíváncsiak voltak az újra látogatható vásárra.

Új helyszínen és új időpontban várják a hulladékszállítással kapcsolatos ügyeket intéző kistelekieket. Mostantól az ügyfélszolgálat új helye és pontos címe: Klebelsberg Művelődési Központ, Kistelek, Petőfi u. 7., ahol csütörtökönként 9-12 óráig várják az ügyfeleket. Maszk hordása természetesen itt is kötelező.

Bordányban pedig a hosszú hétvége előtt, péntek késő délután ismét fertőtlenítették a buszmegállókat, játszótereket és az intézmények, középületek utcafrontját. A fertőtlenített területek a permetezés már biztonságosan használhatók. Az önkormányzat azt is írta közösségi oldalán, hogy ugyan a koronavírus-járvány levonulóban van, tovább folytatják a leglátogatottabb közterületek fertőtlenítését.