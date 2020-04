Marad a szigor Szegeden

Szegeden maradnak a hétvégére a korábbi szigorítások, Makón és Zákányszéken pedig folyamatosan fertőtlenítenek.

Ahogy a múlt hétvégén, a mos­tanin is csak 500 ember lehet egyszerre Szegeden a Mars téri piacon – közölte a polgármesteri hivatal. Azt is kérik, hogy aki kimozdul otthonról, az viseljen szájmaszkot, és ne menjenek egymáshoz 1,5 méternél közelebb. A városban szabadban lenni, sportolni vagy kutyát sétáltatni most is legfeljebb napi egy órában le­­het. Azt is egyedül, vagy csak azokkal, akikkel egy háztartásban élnek.

A bordányiak is maradjanak otthon

Tanács Gábor, Bordány polgármestere is azt kéri, hogy a jó idő ellenére se látogassák meg rokonaikat, ne tartsa­nak nagyobb családi, baráti összejöveteleket a helyiek. Azt is javasolja, hogy ne menjenek kirándulni, kerüljék a turistaközpontokat, mert ezek valószínűleg le lesznek zárva, és csak a helyben élőket engedik be.

A szentesi Koszta József Mú­­zeum közleménye szerint el­­végezték munkatársaikon a koronavírus-gyorstesztet, ami egyiküknél – egy régésznél – pozitív lett. A dolgozó – a hatósági előírásoknak megfelelően, egyeztetve a szentesi önkormányzat­tal, orvosokkal és a felettes szer­­vezetekkel – a lakhelyén 14 napig karanténban tartózkodik. A régész két emberrel volt közvetlen munkakapcsolatban, az ő tesztjeik negatívak lettek. Tehát a múzeum állományában nincs vírusfertőzött, vagy -hordozó személy.

Adomány Kisteleknek

Több mint kétezer maszkot, arcpajzsot, védőruhát, szemüveget kaptak kisteleki intézmények a megyei önkormányzattól. Az adományokat Gémes László, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Kormányos Sándor tanácsnok adta át.

Makón a járványveszély idején a Városgazdálkodás a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordít a tisztaságra. A belterületi buszvárókat naponta, a játszótereket pedig időszakosan fertőtlenítik, emellett a forgalmasabb utakat is rendszeresen. Egy nagy seprűs géppel az önkormányzati utakat, két kisebbel pedig a járdákat és a kerékpárutakat takarítják. Ahol a járművek ezt a munkát nem tudják elvégezni, ott kézi erővel teszik meg.

Fertőtlenítenek

Zákányszéken is fertőtlenítették az orvosi rendelők, a gyógyszertár, a boltok és a buszváró körüli területeket, amit rövidesen meg is ismételnek.