Márki-Zay Péter a második tesztre vár

– Utóbb kiderült, hogy egy koronavírus-fertőzöttel tartózkodtam egy helyiségben. Az első tesztem már megvolt, a másodikra várok. Az elsőnek még nincs meg az eredménye, azt mondták, jelenleg 4-5 nap, mire elkészül – nyilatkozta lapunknak a polgármester, akitől azt is megtudtuk, az ominózus esetben maszkban volt, ő is, és a fertőzött személy is, betartották a megfelelő távolságot és kezet sem fogtak, csupán egy helyiségben tartózkodtak.

– Tünetem nincs, nem valószínű, hogy megfertőződtem. Nem hinném, hogy bármi okom lenne az aggodalomra, de jobb az elővigyázatosság.

Márki-Zay Péter hozzátette, nem egyedi ez az eset, korábban Juhász Tünde kormánymegbízott is így járt el, amikor vírusfertőzött személy közelében tartózkodott.