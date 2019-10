Mártika néninél családi örökség a kézimunka

Női ágon öröklődik a horgolás, hímzés szeretete Kádár Lászlóné Mártika néni családjában: ő is az édesanyjától leste el a fogásokat, amit aztán lányának és unokájának is továbbadott.

Gyerekkorától kezdve foglalkozik kézimunkázással Kádár Lászlóné, az édesanyjától ta­nulta meg a fortélyokat, amivel aztán családja örömére rengeteg szép dolgot készített. A hagyomány tovább él a családban, örökségként Melinda lánya viszi tovább a kézimunka szeretetét, de Amerikában élő unokája is megtanulta, hogyan kell horgolni.

Szakkör születik

– Nagy a család, három gyerekem és öt unokám van, az ő kreatív igényeiket elégítettem ki. A munkáimból több kiállítás is nyílt már, aztán kértek fel, hogy alakítsunk egy klubot, ahol együtt tudunk kézimunkázni. Ennek már több mint tíz éve, azóta rendületlenül dolgozunk – emlékezett vissza Mártika néni.

A hagyományőrző kézimunkaszakkörnek jelenleg ti­­zenöt tagja van, de a létszám folyamatosan változik. Sokan tanulni jönnek a csoportba, mások akkor ugranak be, ha elakadtak egy mintával, és tanácsra van szükségük.

Főzés közben is lehet

A horgolás technikája nem nehéz, inkább szorgalom és kitartás kérdése. Egy terítő el­­készítése hetes-hónapos munka is lehet, a hímzés pedig még ennél is több időt vesz igénybe. A minták a hagyományokra épülnek, de modernné teszik. Közben Mártika néni egy képet mutatott a telefonján, a lovat ábrázoló aprólékos munka százezer öltéssel készült.

– A keresztszemes hímzés, a nagyobb képek elkészítése kihívás, de egyébként nincs bonyolult technikája. Én főzés közben is, ha van időm, csinálom – mesélte nevetve a kézimunkaszakkör vezetője.

Léleknyugtató közösség­építés

A szakkör tagjai összetartó társaság, együtt járnak kikapcsolódni, felköszöntik egymást az ünnepnapokon, a közös hobbinak köszönhetően jó közösség alakult ki.

– A kézimunka kiváló közösségépítő, nemcsak dolgozunk az asztal mellett, de szeretjük is egymást. A születésnapokat, névnapokat mindig megünnepeljük, felköszöntjük egymást, együtt járunk kiállításokra, kikapcsolódni is – mondta el közösségükről Kádár Lászlóné. Emellett azt vallja, a kézimunkának gyógyító hatása is van.

– Maga a végeredmény is tekinthető a horgolás szépségének, de többről van szó: léleknyugtató is, eltereli az ember gondolatait a problémákról. Gyógyító hatással van az ember fizikai, szellemi és lelkiállapotára is – állítja Mártika néni.

Elismert hobbi

A kis csapat nyaranta a belvárosi textilházban is bemutatja a kézimunka szépségeit, emellett kiállításokon is részt vesznek, már több díjat is elhoztak. Mártika néni legnagyobb büszkesége egy egyéni országos első hely, amit egy hímzett betle­hemmel, a hozzá készített ka­rácsonyi terítővel és horgolt angyalkával érdemelt ki egy dombóvári kiállításon.

– A legtöbb képem a gyerekeimnél van, de a kiállításokra is jut. Büszke vagyok rá, hogy a kézimunka tovább él a lányomon és unokámon keresztül, ez egy családi örökség nálunk.