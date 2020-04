Másfél millió forintnyi maszkot adományoztak

Ezerötszáz vírusszűrő maszkot adtak át tegnap Szegeden. Az adomány kétharmadát háziorvosok kapták, de jutott belőle az idősotthonoknak és a hajléktalanellátásnak is.

Ezer darab FFP2-es maszkot adott át a szegedi és város környékén praktizáló háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak tegnap a Szeged Első Lions Club és a Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged. A két jótékonysági szervezet immár második alkalommal járul hozzá az alapellátó orvosok egészségvédelméhez, márciusban ugyanis 250 darabot már kiosztottak ebből a védőeszközből, amely 94 százalékos biztonságot nyújt a vírussal szemben.

További nagyjából 500 darab FFP 2-es maszkot kaptak az idősek tartós bentlakásos otthonaiban dolgozó munkatársak is, ezeket szintén tegnap szállították ki az intézményekbe. Mint ismeretes, a SZGYF Csongrád Megyei Vakok Otthonában a hétvégén 3 lakónál kimutatták a koronavírust, így az adomány nekik most különösen jól jött.

A hét intézmény mellett – amelyek korábban már mosható maszkokat is kaptak a Lions és a Rotary szegedi összefogásának köszönhetően – ebbe az adományozási körbe a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás, Egyesített Szociális Intézmény hajléktalanokat ellátó dolgozói is bekerültek, így most nekik is juttattak a maszkokból. A védőeszközöket minden címzettnek a Taxi Plusz csapata szállította ki, így csökkentve minimálisra a személyes találkozások számát.

A két szervezet az elmúlt egy hónapban több mint 3,7 millió forint értékben adott át védőmaszkokat. Akciójukhoz magánszemélyek is hozzájárultak.