Másodfokú riasztással és zivatarokkal telt Medárd napja – Fotók

Az elmúlt nap időjárása alapján a népi jóslat szerint esős lesz a június. Egy helyi szokás is kapcsolódik a naphoz.

Szegedre kora délután, majd este 7 körül is lecsapott a zivatar, mely összesen akár 50 mm esőt is hozhatott. A megyénkben másodfokú riasztás van érvényben, és sok helyen a jég is elverte a salátát.

Medárd napjához és az esőhöz népi hiedelem, megfigyelés is kötődik.

Medárd püspök, a szegedi nép ajkán Merdád, Merdádus (†560) napjához szerte Európában időjárási regulák fűződnek. – írja a jelesnapok.oszk.hu. A hiedelmek szerint ha ezen a napon esik, akkor a következő negyven napon is ez lesz a jellemző, viszont ez fordítva is igaz. Ha ezen a napon szárazság van, akkor a következő negyven napra szintén ezt jósolták.

A mondai magyarázat szerint egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott a szent püspök jámbor intelmeire. Ezért Medárd imádságára negyven napos eső mosta szét őket.

Ha Medárd napján nem esik, de esőre szükség volna, Algyő öregasszonyai nagy kakast fürdetnek meg, hogy zápor kerekedjék.

Mindenesetre a met.hu előrejelzése szerint a napokban marad az esős idő, így igaza lesz a népi jóslatnak.