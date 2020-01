Sokat fejlődött tavaly Kiszombor

A sorban utolsó két középületet is felújították, ráadásul egy, az egész megyében páratlan múzeummal is gyarapodott a falu. A Kiszombor polgármesterének, Szegvári Ernőnének az idei évre is komoly tervei vannak.

Kiszomboron az önkormányzat minden évben kiad egy tetszetős falinaptárt, amit aztán eljuttattak minden helyi háztartásba. Az eddigieken általában műemléképületek voltak láthatók, az idei azonban más. Egyetlen épületet, annak is az emeleti szintjét mutatja be. A Rónay-kúriáról van szó, ahol egy különleges múzeumot alakítottak ki összesen 115 milliós beruházással.

– Tavaly ez volt a falu legnagyobb büszkesége, nem véletlenül járnak csodájára az emberek szerte az országból – mondta a polgármester, Szegvári Ernőné.

– Az elmúlt esztendőben persze ezt leszámítva is sokat fejlődött a település. Sikerült felújítani 15 millióból a József Attila utca burkolatát, 10 millióból pedig bekerítették a sportpályát – kezdte a sort a polgármester. A fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítésére 21 milliót költhettek, ráadásul egy röntgengépet is be tudtak szerezni 2,6 millióból, s emellett elkészült a bölcsőde felújítása is, amely a berendezéssel együtt 350 milliót tesz ki.

– A régi épületben csak két csoport fért el, az újban 3, és egyébként is óriási a különbség a kettő között – mondta Szegváriné. Egyébként ez volt az első beruházás Kiszomboron, amire hitelt is föl kellett venni – de így is megérte. És elkészült az új piac is 59 millióból. Ennek átadására egyelőre, adminisztratív okokból, még várni kell. Mindemellett ezúttal is jutott pénz olyan feladatokra, mint például az idősek, a diákok támogatása, vagy a Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetése.

Ha az egész ciklust nézzük, Kiszombor 1,2 milliárdos támogatásban részesült, és ezt kiegészítve másfél milliárdnyi beruházással gyarapodott.

Az új esztendőre már vannak megnyert és benyújtásra váró pályázatok is; a játszótér felújítása 5,9 millióból, egy pihenőhely kialakítása a Vályogos-tónál 4,9 millióból, urnafal építése a temetőben 4 millióból, és orvosi eszközök beszerzése 3 millióból. S persze élni fognak a menet közben kínálkozó lehetőségekkel is – az elképzelések között útépítés, munkagépek és a művelődési házat szolgáló technikai berendezések vásárlása, illetve a szolgálati lakás felújítása szerepel.

– A legnagyobb álmunk továbbra is a falu mellett futó kerékpárút folytatása. Makó felé már megvan az összeköttetés, most Szeged irányába kellene a hiányzó részt megépíteni. Ha ez összejön, a megyeszékhelytől csaknem az országhatárig lehetne biztonságosan közlekedni két keréken – zárta a sort Szegvári Ernőné.