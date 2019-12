Az egész megye megmozdult Mikáczóékért

Összefogtak olvasóink a földeáki Mikáczó családért – megírtuk, a kétgyermekes édesanya, Pál Anita tavaly tavasszal agyvérzést kapott és lebénult, párja, Mikáczó Sándor ápolja, küzd érte. Hétfőn a jótékonysági akcióiról országszerte ismert taxis, Berinszki Zoltán is meglátogatta adományokkal.

– Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki eddig segített – mondta a földeáki Mikáczó Sándor hétfő délután, amikor a jótékonysági akcióiról országszerte ismert szegedi taxis, Berinszki Zoltán társaságában tegnap felkerestük. Megírtuk: Mikáczó Sándor élettársa, Pál Anita 2018 tavaszán nagy kiterjedésű agyvérzést kapott, jelenleg lényegében magatehetetlen, teljes ellátásra szorul. A férfi emiatt kénytelen volt feladni korábbi munkáját, közben két lányukról is gondoskodik, vezeti a háztartást, és maga sem egészséges: agydaganattal műtötték nem sokkal Anita megbetegedése előtt.

Berinszki Zoltán a Taxisok és civilek a beteg gyermekekért alapítvány ötletgazdája. Úgy gondolja, méltatlan helyzetbe kerültek önhibájukon kívül, és úgy döntött, nekik is segít az alapítvány révén. Tegnap a zsebében egy borítékkal, a kocsija csomagtartójában pedig több tízezer forint értékű tisztálkodószerrel, mosószerrel és hasonlókkal megpakolva, a kuratóriumi elnök, Erdei Tímea társaságában felkerekedett, hogy meglátogassa és megajándékozza a családot. Mindazt, amit elvitt nekik, az utasai adták össze az éjszakai fuvarok alkalmával.

– Volt, aki miután kifizette a viteldíjat, egy tízezrest nyomott a kezembe, hogy továbbítsam a földeáki családnak – mondta.

Mikáczó Sándor nagy örömmel és hálásan fogadta Berinszkiéket. Elmondta, hogy mióta megjelent róluk az első cikk a Délmagyarországban, egymásnak adják a kilincset a támogatók, a jótékonysági akciók szervezői szerte a megyéből, sőt messzebbről is. A bankszámlájukra is futottak be készpénzadományok.

– Kaptunk tartós élelmiszereket, vegyiárukat, ilyesmire most egy darabig nem kell költenünk és az is nagy segítség – mondta az édesapa. Hozzátette, a rehabilitációhoz szükséges mozgatógépek megvásárlásához szükséges pénznek is összejött már csaknem a fele. Aki ebben szeretne további támogatást nyújtani, utalhat nekik (Mikáczó Sándor Erste Bank: 11600006-00000000-85228814).

Sándor elmondta, januártól – a felajánlásoknak is köszönhetően – újult erővel folytatódik majd Anita rehabilitációja gyógytornász, masszőr és logopédus közreműködésével.

Berinszki Zoltán azt is megígérte, hogy az alapítvány jogászai segíteni fognak a hivatalos ügyek intézésében, a két lánynak, Melániának és Szolanzsnak pedig azt, hogy az alapítvány vendégeként, kísérőt is biztosítva részt vehetnek Horváth Tamás koncertjén a szegedi JATE Klubban. Azt is megtudtuk, hogy Sándornak márciusban lesz az a CT-vizsgálata, ami alapján eldől, agydaganatát újra műteni kell, vagy valamilyen más terápiával fogják kezelni.