A magyar bor megérdemli, hogy ott legyen világ legjobbjai között

Másodszor rendeznek pezsgőkonferenciát és pezsgőünnepet Etyeken szeptember 3-án. A rendezvény fő szervezője Rókusfalvy Pál, aki szerint a magyar bor helye a világ legjobbjai között van.

Mindig kíváncsi természetű vol­tam, pedagógusként a kíváncsi­ság vitt a média világába is, majd tíz év televíziózás, rádiózás után emiatt vetődött fel bennem, hogy kipróbálom a borászkodást – fejtette ki Rókusfalvy Pál a Ma­­gyar Nemzetnek. Elmondása sze­­rint a fordulat akkor követke­zett be, amikor 1999-ben céget alapított. „Kezdtem komolyan venni a borászkodást, azt hittem, tudok bort készíteni. Ám ahogyan egyre jobban belemélyedtem, egyre inkább észrevettem, hogy milyen keveset tudok erről” – idézte fel.

Ezek után nagyobb alázattal kezdett el közelíteni ehhez a hivatáshoz, sok borkóstolóra járt, az lett a célja, hogy jobban megismerje a szakmát. Ez nagy hatással volt közvetlen környezetére is. Nagyon büszke rá, hogy ennek hatására 2010-ben a fia is a borászszakmát vá­­lasztotta. Úgy véli, ajándék, hogy együtt dolgozhat a családtagjaival.

Törley is itt találta meg

Azt is elmondta, hogy miért ép­­pen Etyeket választotta borászata helyszínéül: „Szerintem a 22 magyar borvidék közül az Etyek–budai borvidék az egyik legkülönlegesebb. Törley József a magyar champagne-t kereste, amikor megtalálta a budafoki pincéje és kastélya közelében ezt a vidéket, ahol elég meszes a talaj és hűvös a klíma a pezsgőkészítéshez szükséges szőlők termeléséhez” – mondta el.

Rókusfalvyék tíz éve kezdtek el pezsgőt is készíteni, amiben sokat segített, hogy a kormány módosította a jövedéki törvényt, így ma már a kisebb pincéknek is megéri, könnyebb ezzel foglalkozni. Mivel hatgyermekes családban nőtt fel, azt tanulta, hogy bármivel is foglalkozik, meg kell nézze a tevékenység közösségi lehetőségeit. Ebből kiindulva kezdett el a borkultúra építésével foglalkozni Etyeken. A borászkodás ugyanis nemcsak szép munka és üzlet számára, hanem felelősség is. „Tizennégy évvel ezelőtt alapítottam meg a Borászok Borásza díjat, ami ma már az egyik legrangosabb hazai elismerés. Nyolc éve kezdtem el borkonferenciákat szervezni, 2011-ben már pezsgőakadémiát is szerveztünk, tavaly pedig megtartottuk az első pezsgőkonferenciát is Etyeken” – vette sorra Ró­­­kusfalvy Pál.

Előadók Champagne-ból

Nagy dolognak tartja, hogy már az első rendezvényükre sikerült meghívniuk több előadót Champagne-ból. Mint ahogy el­­mondta, ezeknek az eseményeknek az egyik fő célja, hogy megtalálják a magyar pezsgő arcát. A szeptember 3-i etyeki pezsgőkonferencia és pezsgőünnep kapcsán Rókusfalvy el­mondta, jó lenne, ha az ünnepek italából a hétköznapok ita­­lává válhatna a pezsgő.

Világszínvonal

A magyar minőségi borok népszerűsítése kapcsán elmondta, azt kell megértetni az emberekkel, hogy a borkultúránk és az ezzel kapcsolatos hagyományaink a nemzeti identitásunk részei. Szerinte a termelőkben és a fogyasztókban is tudatosítani kell, hogy a Kárpát-medencének ilyen szempontból különleges, világszínvonalú adottságai vannak, amit nem szabad elpazarolni. „Külföldön másfajta kommunikációra van szükség. Ismét be kell léptetni a magyar bort abba a regiszterbe, mai kifejezéssel élve a mainstreambe, ahol régen volt” – mondta.

Etyeki naplemente

A szervezők izgalmas előadásokat ígérnek a második etyeki pezsgőünnepre, és többek között vezetett kóstolókat, amelyeken a legjobb pezsgőket lehet megkóstolni. Mint írják: „A konferenciát követően egy minifesztivál keretein belül hozzuk el Champagne és a hazai pezsgővilág remekeit. A kóstolók mellé az italokhoz komponált, mennyei ízeket kínálunk, hogy hangulatos zene mellett élvezhessük a naplementét az etyeki szőlős környezetben.”