Maszkok varrására állt át egy szegedi cég

A szegedi cég 30 éve foglalkozik ruházati és lakástextil termékek kereskedésével, varrásával. A családi vállalkozás bő egy hete állt rá textilmaszkok varrására. Először több prototípust is gyártottak, különböző fejméretekre, majd találtak egy középméretet, amit gumival lehet állítani.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

– Egy gyógyszertárban dolgozó ismerősöm keresett meg azzal, hogy anyagra és cérnára lenne szüksége maszkok gyártásához. Sok vevőnk is érdeklődött olyan anyagok iránt, amelyből érdemes szájmaszkot készíteni. Innen jött az ötlet, hogy kollégáink elkezdjenek maszkokat varrni – magyarázta Szakál Szandra, a Context-Szeged Kft. ügyvezető igazgatója.

A szájmaszkot száz százalékos pamut anyagból varrják két rétegben, harmonikatechnikával, vagyis szét lehet húzni az arcon. Mivel többször használható, ezért mosható akár 90 Celsius fokon is, jól bírja a klórozást, fertőtlenítést, legalábbis a fehér változat, mert gyártanak barackszínben és lilában is, ugyanilyen anyagból. Szakál Szandra elárulta, ez tulajdonképpen egy vastagabb vászonanyag, amelyet szállodákban, panziókban, kollégiumokban is használnak. – Rengeteg megkeresésünk van, öt kollégám varrja a maszkokat, napi 500-1000 darabot. Természetesen a koronavírustól a textilanyag nem véd, ám abban például segít, hogy ne nyúljunk az arcunkhoz – hangsúlyozta az ügyvezető.

Vállalkozások, cégek, közintézmények, iskolák, gyógyszertárak, élelmiszeriparban és az egészségügyben dolgozók is megkeresték már őket, sokan próbálják óvni dolgozóikat. Szakál Szandra azt is elmondta, nem nyerészkedni akarnak, kényszer szülte döntésüket, amellett hogy jót cselekednek, meg szeretnék tartani munkatársaikat.