Maszkokat kézbesítenek a polgárőrök Csongrádon

A Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület tagjai járőr szolgálatot is ellátnak a város területén és a tanyákhoz is kiviszik a maszkokat.

Az egyesület elnöke, Nagypál Sándor a csmpszsz.hu-nak elmondta, hogy a polgárőröket rendszeresen osztják be szolgálatba, és rendszeresen járőröznek a város utcáin. Ha csoportosulást látnak, kérik a távolságtartást, egyes kiszolgálóegységekben ellenőrzik a fertőtlenítés gyakoriságát is, és segítik a lakosságot, amiben csak lehet. A közterületek szemmel tartása most a fő feladatuk. – tudtuk meg a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének weboldaláról.

A Csongrád város önkormányzata által a lakosoknak biztosított szájmaszkok külterületen való széthordásában is segítettek a múlt héten, amit a postával közösen végeztek.

Jelenlétük fontos, „békeidőben” is, például a rendezvények biztosításánál, és most, a koronavírus elleni küzdelemben is – tette hozzá az elnök.