Maszkot kapott a tök is

Tökfaragás Covid idején – ezt a címet is adhatnánk a képnek.

Minden a koronavírusról szól, így aztán a töklámpásokban is megmutatkozik a korszellem. A lányom a Bem utcai óvodába jár, ahol hagyomány az októberi családi nap, kézműveskedéssel, tökfaragással, tökárveréssel. A vírus második hulláma miatt ezt most nem lehet megrendezni, de azért az árverésre faragott tökök idén is elkészültek, az óvoda teraszán „tömegelnek”. A maszkos, szemüveges példány egy orvosra emlékeztet: a koronavírus első hullámában, megírtuk, köztéri szobrokat is elláttak maszkkal itt-ott ismeretlenek. Az lenne a vég kezde­­te, ha nevetni sem tudnánk, már csak ezért is érdemes di­­csérni a hasonló ötleteket.

A takarmánytök egyébként, amit halloweentökként emlegetnek – ezt halogéntökre egyszerűsítette a népnyelv –, nem ehető. Nem mérgező, csak nem finom. A közhiedelem a halloweenhez köti a faragott tököket, az ünnep Amerikában alakult ki az általunk is ismert mindenszentekből, annak elő­­estéjén tartják. Ez azonban fél­­igazság, ugyanis – néprajzkutatóktól tudjuk – magyar ha­­gyomány is a tökfaragás a be­­takarítás idején. Volt, ahol mindenszentek, halottak napja környékén faragtak, de olyan hagyományról is olvastunk, hogy Luca napján ijesztgették egymást a „tökvicsorival” a fia­­talok.