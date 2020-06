Matematikával a vírus ellen

A járványok kialakulásáról, terjedéséről korábban is publikált Röst Gergely­ szegedi matematikus, akinek a koronavírussal kapcsolatos eredményét a nemzetközi sajtó is felkapta. Mindezek mellett a Magyar Tudományos Akadémia kiválósági díjjal ismerte el munkáját.

Röst Gergely neve ismerős le­­het lapunk olvasóinak, a szegedi kutató megjósolta, egészen pontosan kiszámolta a koronavírus terjedését. Munkájának köszönhetően bekerült abba a főként virológusokból álló tanácsadói gárdába, amellyel személyesen egyeztet Orbán Viktor miniszterelnök. A Természettudományi és In­formatikai Kar Bolyai Intézetének docense elmesélte, hogy a matematika iránti érdeklődése már tízéves korában megmutatkozott, ezért tanára javasolta neki, hogy járjon a városi szakkörbe.

Kanadában kezdte

– Ezután már nem is volt megállás, sorra jöttek a versenyek, szakkörök, táborok. Fizikával és kémiával is sokat foglalkoztam a matematika mellett, volt olyan, hogy mindhárom tárgyból megnyertem a megyei versenyt, matekból országosat – emlékezett vissza a kezdetekre. Nagykanizsán nőtt fel, az egyetem miatt jött Szegedre, azóta itt él, néhány évet töltött külföldön. Kanadában, a torontói York Egyetemen kezdett el dolgozni a járványok matematikai modellezésén. Úgy fogalmazott, a Szegedi Tudományegyetemen tanult elméleti matematikát remekül tudta alkalmazni az influenza terjedésével kapcsolatos gyakorlati problémákra. Azóta is ötvözni munkájában az elméleti és az alkalmazott matematikát, bár most a járványügyi kutatások kapcsán az utóbbi dominál.

A számokat befolyásolják a körülmények

Röst Gergely már korábban is kutatta a járványok terjedését, 2009-ben a H1N1-el, majd a maláriával is foglalkozott. Ki­fejtette, a számok nem mindig támasztják alá az eredményt, a matematikai modellek sokban függnek a körülményektől. – A koronavírus terjedésének elején könnyű dolgunk volt, ugyanis a nemzetközi repülőjáratok adatai alapján differenciálegyenlet segítségével kiszámoltuk, hogy melyik országokban fog először elterjedni. Ám a világjárvány ki­­törése után, ahogy leállították a repülőjáratokat, már nehezebb dolgunk volt – magyarázta az SZTE kutatója.

Innovatív módszereiért díjazták

A Magyar Tudományos Akadémia díjára még legújabb ku­­tatása előtt terjesztették fel. Május elején kiemelkedő ma­­tematikai eredményeiért, a szegedi matematikai epidemiológiai iskola megteremtéséért, a járványok terjedésének modellezésére és a védekezé­­si stratégiákra kidolgozott, in­­novatív matematikai módszereiért kapta meg a QP Akadémiai Kiválóság díjat. – Ez egy nagyon rangos elismerés, tavaly adták ki először, idén hárman kaptuk meg, vagyis a kezünkbe még nem vehettük a járványhelyzet miatt – mondta mosolyogva. Röst Gergely azt is elárulta, a koronavírus kitörése előtt másfajta kutatásokba kezdett, biológiai modellekben vizsgálja az idő késleltetésének hatását. Ám a világjárvány fel­­borította a terveit, ebben az év­­ben még biztos, hogy járványkutatással foglalkozik.