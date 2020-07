Medárdot elég sűrűn emlegetik most a gazdák

Nehéz aratásnak néznek elébe a gazdák, az elmúlt hetek viharai több helyen lefektették a gabonát. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű, néhol több havi csapadék van, ahol úgy feláztatta a talajt, hogy alig lehet rámenni a földre, elakadnak a kombájnok.

– Vasárnap kezdtük aratni az őszi árpát. Sajnos a kombájn két nap alatt háromszor is elakadt a sárban – mondta Badár Imre szentesi gazdálkodó. A szemszállító járműveket be sem engedi a táblába, csak a széléra, de még oda is kell a vontatójármű. Van egy olyan traktoruk, aminek kellőképpen széles kerekei vannak, így ha szükséges, azzal húzzák ki a gabonával megrakott járműveket. Megjegyezte, ez az eredménye annak, hogy Medárd napja óta 150–180 milliméter csapadék hullott a térségben.

– Az is nehezíti az aratást, hogy az árpánk körülbelül 30 százalékát döntötte el a vihar – tette hozzá. Várni nem lehet, mert nagy a gombafertőzés veszélye. Minden újabb eső rontja a beltartalmi értékét is. Szerdára végezni szeretnének az őszi árpával, utána látnak hozzá a búza betakarításához. Persze csak ha az időjárás is úgy akarja.

Az eperjesi Agro-Gárda Zrt. szombat óta aratja az őszi árpát. Nem a saját földjein, hanem szolgáltatásként.

– Az időjárás kedvezett a betakarításhoz, mert nem okozott gondot az eső. Ezek magasabb fekvésű és nagyon jó, 30 korona feletti talajok. Itt nem állt meg a víz, úgyhogy elakadás-mentesen zajlik a betakarítás – tudtuk meg Ribárszki Istvántól, a társaság elnökétől. Megjegyezte, az árpa terméshozama 6 és 7 tonna között mozog hektáronként, ami az idei időjárás ismeretében felülmúlta a várakozást. Május 23-ig Eperjesen alig 20 milliméter eső hullott, a település Szarvas felőli része viszont Medárd óta már 300 milliméter csapadékot kapott.

Az Agro-Gárda a saját területén a jövő héten kezdi az aratást a repcében, majd a durum-, a vetőmag- és a lisztbúza betakarításával folytatják a munkát.

– Őszi árpánk nincs, úgyhogy mi még nem aratunk, a búza betakarításával pedig egyelőre várunk. Még nem vagyunk elkésve – emelte ki lapunknak a vásárhelyi Perényi János gazdálkodó.