Még kérhető az adóbevallási tervezetek postázása

A járványügyi vészhelyzet miatt egy hónappal tovább, április közepéig kérhetik adóbevallási tervezetük postázását mindazok, akiknek nincs ügyfélkapujuk. Fontos, hogy ezt ne személyesen tegyék!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészült a több mint 5,5 millió személyijövedelemadó-bevallási tervezettel, és elérhetővé tette őket elektronikusan e-szja-felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja, a veszélyhelyzetre tekintettel egy hónappal tovább veheti igénybe a NAV szolgáltatását, azaz április 15-éig kérheti a tervezetek postázását. Vagyis nem kell személyesen megjelennie az ügyfélszolgálaton, hogy hozzájusson saját nyomtatott bevallási tervezetéhez.

Internettől az SMS-ig

Akinek tehát nincs ügyfélkapuja, az a következő néhány napban több lehetőség közül is választhat, hogy megkapja postán a tervezetét. SMS-t küld a 06-30/344-4304-es telefonszámra, ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn.

De megteheti ezt a NAV honlapján elérhető űrlapon, levélben, a BEVTERVK formanyomtatványon és telefonon, a 1819-es hívószámon is.

Tableten, okostelefonon

A NAV honlapjáról elektronikusan már jó ideje elérhetők a tervezetek. Az e-szja-programon keresztül az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megnézhetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik, módosíthatják is az szja-bevallást. A magánszemélyeknek és azoknak a katás vagy evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt munkahelyük, és kaptak fizetést, a tervezetük automatikusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtják be azt május 20-áig.

Nem mind automatikus!

Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Nekik továbbra is önállóan kell benyújtaniuk a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan azzá, de segítséget nyújtanak a bevallás elkészítéshez.

Az szja 1+1 százalékáról is május 20-ig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget, illetve a Nemzeti tehetségprogramot. Az egyházak részére tavaly tett rendelkező nyilatkozatok is eddig az időpontig módosíthatók vagy vonhatók vissza.