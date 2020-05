Megáll a munka, ha jön a fecske

Április második felében választják ki költőhelyüket a parti fecskék: ez az elhagyott homokbányák, folyók leszakadt partfala mellett az építkezéseket is érintheti. Ha a védett fecske költeni kezd, onnantól tilos zavarni – jobb óvintézkedéseket tenni.

Évről évre megírjuk, mennyire megfogyatkozott a fecskeállomány hazánkban, így Csongrád megyében is. Szegeden például az utóbbi 25 évben becslések szerint harmadára csökkent a fecskeállomány, országos szinten a felére. Fogy­­nak a meredek, leszaka­­dó partfalakba, elhagyott ho­­mokdombokba, bányákba be­költöző parti fecskék is. Akár százas nagyságrendben is költhetnek egy-egy telepen, április közepétől május végéig, de még júniusban is. Április második felében foglalják el fészkelőhelyüket, megfelel nekik az elhagyott homokbánya, autópálya-építésről maradt homokdomb, földhányás leszakadt ol­­dala. Épületalapokba, építési földhányásokba, aknákba is beköltözhetnek, ha ott akár csak egy hétvégén át nincs moz­­gás.

Leáll az építkezés

A fészkelő fecskék automatikus védelmet élveznek, az építkezés ilyenkor a természetvédelmi és az állatvédelmi törvény értelmében nem folytatható egy ideig. Máskülönben a teljes ko­­lónia elpusztulhat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) egy egyszerű megelőző módszert ajánl az építővállalatok, vállalkozások, a la­­kosság és az önkormányzatok figyelmébe. Ugyanezt javasolja Tokody Béla, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkára is, akit arról kérdeztünk, mennyire jellemző ez a probléma Csongrád megyében. A lehetséges fészkelőhelyeket ponyvás, Raschel-hálós letakarással lehet érdektelenné tenni a parti fecskék számára, amikor néhány napig nincs mozgás az építési területen.

Megszűnik a fészkelőhely

Csongrád megyében is előfordul hasonló eset építkezéseknél, bár az útépítéseknél, autópálya-építéseknél gyakoribb a probléma – tudtuk meg Tokody Bélától. Tavaly két esetben az építésvezető kereste meg az egyesületet, ők maguk jutottak arra, hogy meg kell állni a munkálatokkal a madarak védelmé­ben. Át lehetett szervezni a fel­­adatokat, azok az esetek vi­­szont, amikor nagyon szorít a határidő, valószínűleg nem jutnak el a madárvédőkhöz.

Nagyobb gondot szokott jelenteni a megyében, amikor rekultiválják egy-egy homokbánya területét. Az elhagyott bányáknál több száz fecske is költhet, de balesetvédelmi okokból a leszakadó falakat 45 fokos rézsűvé kell átalakítani. A parti fecskéknek ez már nem felel meg, ezek a költőhelyek így idővel megszűnnek. A Magyar Madártani Egyesület tagjai önkéntesek segítségével Csongrád megyében is készítettek már megfelelő fészkelőhelyet gyurgyalagnak, parti fecskének. Erre alkalmasak például az otthagyott, „gazdátlan” homokdom­bok, amiknek egy részét függőlegesre faragják.

Hiányoznak az árhullámok

A Tisza és a Maros partján egyre kevesebb az értékelhető fészkelőhely, amiről az időjárás is tehet. Szükség lenne az évenkénti többhetes árhullámokra, magyarázta Tokody Béla, mert azok hozzák létre a leszakadó partfalakat, ahol a fecskék költeni tudnak. Ha viszont nem esik elég csapadék a vízgyűjtő területeken, ezek nem elég nagyok, vagy el is maradnak. Korábban a Felső-­Tiszán egy-egy telepen több ezres nagyságrendben fészkeltek a madarak, most már csak kisebb telepeket találunk.