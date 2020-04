Megépült az urnafal Magyarcsanádon

A napokban befejeződött a magyarcsanádi református temető felújítása – adta hírül közösségi oldalán a falu polgármestere, Farkas János.

A községben a temetők többsége szinte egymás mellett, a falu Nagylak felőli végén helyezkedik el, csak a református található a másik, Apátfalva felőli részen. Ennél fogva logikus volt a döntés 1986-ban, hogy a ravatalozó is az öt temető területén, illetve azok közelében épüljön fel – így viszont a református temetőtől két kilométerre került. Nem volt egy rendes, sík terület, ahová az itteni búcsúztatások idejére a koporsót el lehetett volna helyezni. A sírkert egy része ráadásul nagyon elhanyagolt volt: nem volt bekerítve, így a vadak sok kárt tettek a sírokban.

A 37 gyülekezeti tagot számláló egyházi közösség saját erőből nem lett volna képes az emiatt szükséges fejlesztéseket megvalósítani, így tavaly pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program egyházi temetők felújítását célzó kiírására, és nyert is majdnem pontosan 5 millió forintot. Mivel a községben eddig nem volt egyik temetőben sem urnafal, ezt az elképzelést is beépítették a pályázatba. A munka a támogatási szerződés aláírását követően, tavaly ősszel indult. A kivitelező megkezdte az elhanyagolt terület rendezését, megépült egy 32 négyzetméteres búcsúztatóhely, valamint a sírok, a búcsúztatóhely és az urnafal megközelítését szolgáló közel 70 méter hosszú, 1,5 méter széles sétány és 100 méter drótkerítés. A 36 férőhelyes, márványlappal ellátott, esztétikus urnafal és a tereprendezés idén tavasszal készült el.