Megérkezett az első gólya a balástyai tanyavilágba is

Megérkezett az első gólya a balástyai tanyavilágba. Évek óta nem láttak még ilyen korai visszatérést a környéken, már a nemzeti ünnep előtt elkezdte csinosítgatni fészkét a járás leggyorsabb hazaköltözője.

A Kisteleki járásban évek óta figyelemmel kíséri Remzső Olivér, mikor érkezik meg az első gólya. Hét évre visszamenőleg rendelkezik adatokkal, ezek alapján legkorábban március 13-án, legkésőbb pedig március 21-én jelent meg a környéken a tavasz hírnökének is tartott madár. Úgy tűnik, idén minden eddiginél hamarabb hazatért az első példány, múlt hét közepén ugyanis már látott egy gólyát, amint pihenget fészkében Ópusztaszer és Baks között, Baks irányában az utolsó előtti fészekben. A következő napokban nyilván benépesül a többi elhagyatott építmény is a kémények, vil­lany­oszlopok tetején.

Érdekesség, hogy a magyarok kedvelt madarának vándor­lása egybeesik a két legnagyobb nemzeti ünnepünk idő­­pontjával. Magyarországi köl­­tőhelyük­­re március 15. környékén érkeznek meg, afrikai telelőhelyeikre pedig augusztus 20-a körüli napokban indulnak el nagy csoportokban. Elsőként a hímeket láthatjuk tavasszal, akik elkezdik fészkük csinosítgatását, felújítását. Mivel ott­­honuk kialakítása rengeteg időt vesz igénybe, amíg lehet, új ágakkal tatarozzák. Előfordul, hogy nem saját, tavalyi otthonukba térnek vissza, ennek oka lehet, hogy a hímnek új párja van, és az is, hogy kicsinek bi­­zonyult az előző. Nem biztos tehát, hogy mindig ugyanazokat az egyedeket látjuk az általunk megfigyelt fészkekben, de ha hűségesek párjukhoz és otthonukhoz is, akár több mint 30 évig is megfigyelhetjük, hogyan alakul egy egyed élete.

Az mindenesetre biztos, hogy a Baks mellé hazatért gólya hím, aki az otthonteremtés után türelmesen várakozik párjára. Csak akkor néz új társ után, ha nem érkezik meg időben. Április vé­­géig ugyanis le kell raknia a nősténynek a tojásokat, hogy a fiókák már fejletten vághassanak neki az afrikai vándorútnak.