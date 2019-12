Megfiatalítják a falvakat az állami támogatások

Az ingatlan- és az építőipari piacra is élénkítő hatással van a csok, ami által a kihalóban lévő falvakban újra beindult az élet.

Felpörgött az ingatlanpiac és az építőipar is, a lapunk ál­-tal megkérdezett szakember elmondása szerint a kihalni látszó falvakat újra élettel töltik meg a családok, amelyek az állami támogatások hatására ingatlanokat vásárolnak ott és építkezésbe kezdenek.

Fiatalodó falvak

Balogh Róberttől, a Harmónia Rezidencia Kft. vezetőjétől megtudtuk, a szomszédos országokból is egyre többen vesznek a megyei kistelepüléseken házat. Mint mondta, nem csupán a csok okozta a piac beindulását, hanem a tá­­­­mogatások összessége. Hoz­zátette: az év végéig még biztosan sokan igénybe veszik az otthonteremtési forrást, hiszen jövő évtől kivezetik a kedvezményes lakásáfát, ez pedig érzékenyen érinti majd a falusi csokot igénylőket, ugyanis az 5 százalékos áfa 27 százalékosra emelkedik.

Alig van már eladó ingatlan

Több megyei faluban már most alig akad eladó telek vagy ház, például Bordányban, ahol már a település területének növelését tervezi az önkormányzat.

– Mivel fogynak a telkeink, újabbakat kell kialakítani – foglalta össze röviden a település ingatlanpiacának jelenlegi helyzetét korábban Tanács Gábor polgármester. Hozzátet­­te, az új telkek szabadabb építkezést tesznek lehetővé, már a jövő év folyamán megkezdődhet az újabb telekosztás. Ruzsán is hasonló a helyzet, főként az ifjú párok keresik az eladó házakat Ruzsán, figyelik, mikor üresedik meg egy-egy, akár fél év nézelődésbe is telhet, mire találnak megfelelőt. A polgármestertől megtudtuk, évek óta támogatják a lakásvásárlást vagy -felújítást fejenként maximum kétmillió forintos kamatmentes hitellel, így szerinte ez és a falusi csok segíthet itt tartani a fiatalokat.

2040-ig nyúlhat a csok hatása

Az újHáz Centrum lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint hosszú távon a csok akár 2040-ig is alkalmas arra, hogy egyrészről kedvezően alakítsa a demográfiai folyamatokat, másrészről pedig hogy pozitív hatást gyakoroljon a hazai ingatlanállomány megújulására. – Ez különösen azért fontos, mert hazánk regionális szinten is a legalacsonyabb adatokkal rendelkezik az el­­öregedő ingatlanok megújulását tekintve, amely a csok bevezetése előtti időszakban csupán 0,2 százalék körüli volt, és 2015 óta is csupán egy lassú növekedést generált – mutatott rá Rázsóné Szórády Csilla cégvezető.

Nem csak a csok hozott lendületet

A KSH adatai szerint azonban a lakóépületekből származó ter­­melések csupán egy kisebb részét jelentik az építőipari termelésnek, a becslések szerint az építőanyag-gyártók és az építőanyag-kereskedések összforgalmának csupán 15-30 százaléka tudható be a csok és az 5 százalékos áfa együttes hatásának. Becsléseink szerint az elmúlt négy évben emelkedő, 10 és 25 százalék közötti mértékben fejtette ki hatását a bevezetett állami ösztönző­rendszer – húzta alá a cégvezető.

További drágulás

A szakemberek szerint akár a csok, akár a babaváró támoga­tás hatására rövid távon a jövőben továbbra is növekednek majd az építési költségek és a telekárak is, a megnövekedett kereslet, a lakásáfa emelése, va­­lamint az energetikai előírások szigorodása miatt. Az újHáz Centrum vezetője szerint azonban a drágulást csupán kismértékben tudják majd áthárítani a vásárlókra, így szá­­mukra ez jelentős mértékű profitkiesést indukál majd.