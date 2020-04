Egyszerre maximum ötszáz ember lehet a Mars téri piacon mától, és ezt ellenőrizni is fogják. A nagymágocsi idősotthon két lakója meggyógyult, és még mindig az a legfontosabb, hogy akinek nem muszáj, ne menjen el otthonról.

„Nyomatékosan kérjük a boltok üzemeltetőit, hogy járvány­ügyi felelősségük tudatában járjanak el! Folyamatosan ellen­őrizzék a vásárlóik számát az üzletükben, és figyelmeztessék az embereket a 1,5 méteres távolságtartásra!” – írta közösségi oldalán tegnap a szegedi polgármester. Botka László hangsúlyozta, hogy szabadban lenni, sportolni vagy kutyát sétáltatni legfeljebb napi egy órában lehet a hétvégén, azt is egyedül, vagy csak azokkal, akikkel egy háztartásban élnek.

Ötszázan a piacon

A Szegedi Városkép és Piac Kft. azt közölte szerkesztőségünkkel, hogy mától egyszerre maximum 500 vásárló tartózkodhat a Mars téri piacon. A kereskedőknek még tegnap adtak maszkokat. A vásárlóktól is azt kérik, hogy ha lehet, viseljenek ilyet. A korábbi vásárlási idősávok változatlanul megmaradnak. A 65 évnél idősebb vásárlók továbbra is kizárólag 9 és 12 óra között, a 65 évnél fiatalabbak pedig kizárólag 9 óra előtt és 12 óra után mehetnek a piac területére, ahogy a többi üz­­letbe is.

A makói önkormányzat nem hoz az országosan meghirdetett korlátozásokon túl további helyieket – jelentette be közösségi oldalán Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Csu­­­pán egy kisebb módosítás lesz, ami itt is a piacot érinti. Eszerint vasárnaptól a 65 év alattiak reggel 6-tól délelőtt 10-ig vásárolhatnak, a 65 év felettiek pedig 10-től délig.

Bedobják a maszkokat

A polgármester azt is elmondta, hogy hamarosan minden ma­­kói postaládába bedobnak egy borítékot szájmaszkkal, valamint járványügyi tájékoztatóval és a helyi orvosok elérhető­ségeivel.

Közben naponta fertőtlenítik a forgalmas városi helyeket, utcákat és buszmegállókat.

Az eddigi rendelkezéseken Bordányban sem szigorítanak, viszont ott is azt kérik az emberektől, hogy csak indokolt esetben hagyják el otthonaikat.

Jó hír Nagymágocsról

Farkas Sándor, a szentesi térség országgyűlési képviselője jó hírt osztott meg a közösségi oldalán. Azt írta, hogy a szentesi szakemberek arról tájékoztatták, hogy a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban meggyógyult az a két, korábban koronavírussal fertőzött beteg, akiket a nagymágocsi idősotthonból szállítottak az intézménybe.

Csongrád megyében a hivatalos közlés szerint 54 koronavírussal fertőzött beteg van, ami kettővel több, mint az egy nappal ezelőtti.