Meghatározó az Emlékpont Múzeum

Az államszocializmus kori diktatúrának a legmeghatározóbb vidéki gyűjteménye, tudományos műhelye és kutatóközpontja a hódmezővásárhelyi Emlékpont – hangsúlyozta a Rádió 7-nek adott interjújában Miklós Péter, az intézmény igazgatója.

Saját kiadványokkal, kiállításokkal és konferenciákkal zárta a 2019-es évet a vásárhelyi Emlékpont Múzeum. Miklós Péter igazgató a Rádió 7-nek el­­mondta: a többi között konferenciával állítottak emléket a trianoni, tragédiával felérő békediktátumnak, bemutatták a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület 70 évét, de rendeztek konferenciát, tanácskozást Hagyomány, népi írók, nemzeti önismeret címmel is.

Az igazgató még hozzátette: több saját kiadványt jelentetett meg az Emlékpont, például Tanulmányok a XX. századról címmel adták ki a doktoranduszok közgyűjteményben megtartott előadásainak anyagát, Nagy Gyöngyi, a múzeum munkatársa pedig a vásárhelyi zsi­dóság első világháborús szerepvállalásáról írt hiánypótló könyvet.

– A kutatási eredményeinket továbbra is publikáljuk, az Emlékeztető című folyóiratunk továbbra is működik. Az államszocializmus kori diktatúrának a legmeghatározóbb vidéki gyűjteménye, tudományos mű­­helye és kutatóközpontja intézményünk, a vásárhelyi Em­­lékpont. A következő évben nemcsak Trianonról, nemcsak 1956-ról, hanem 1950-ről mint a szerzetesrendek feloszlatásának korszakáról és az állam és az egyház közötti egyezmények megszületéséről is szeretnénk konferenciát szervezni – közölte a 2020-as tervekről Miklós Péter, az Emlékpont Mú­­­zeum igazgatója.