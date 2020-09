Meghúzta a határt az hívatlan pakolók előtt

Látványos és figyelemfelkeltő táblát helyezett ki az egyik la­­kó a Kecskeméti utcában. Vél­­hetően elege lett az ingatlantulajdonosnak abból, hogy a városban élők úgy állnak meg autóikkal, hogy ő nem tud beállni a saját garázsa elé a gépjárművével, ebből eredően a garázsba sem.

A helyzethez képest még igen illedelmesen kérte meg a sofőröket egy hatalmas nyílon, hogy legyenek figyelmesek. Egyre jellemzőbb Szegeden, hogy egyesek fittyet hánynak a kapubejáróra figyelmeztető, várakozni tilos táblák­­ra. Úgy gondolják, hogy amíg 10 percre beugranak a boltba, addig úgysem jön haza a tulaj, ha pedig mégis, akkor kibírja azt a néhány perc várakozást.

A tulaj szerepében éreztem én is magam egyik szombat dél­előtt, amikor a piacra érkezők az igen nagyméretű tábla ellenére is a kapu elé álltak, mert ugye ott ingyen van a parkolás, azt vi­­szont nem vették figyelembe, hogy mi is szeretnénk kiszabadulni a házból. Időpontra indultam, így nem tudtam megvárni, amíg az illető nyugalmasan beszerzi a vasárnapi húsleveshez valót, bringára pattanva in­­dultam útnak. Tény, hogy szeretek tekerni és mozogni, de a 38 fokos hőségben inkább hagytam volna.