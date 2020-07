Megint megtelt a Külvárosi Mozi

Nagy ötlet volt a Szetávtól és a Belvárosi Mozitól, hogy megcsinálják a Külvárosi Mozit a Fűtőmű utcában, ahol szombaton Steven Spielberg Ready Player One című filmjét vetítették. A Szetáv a Mondolo Egyesület­tel közös „városmetamorfózis” nevű programjába a mozit is bevonták, miután a Rókus 1-es számú fűtőmű oldalára egy hatalmas retró tévét festettek. A fűtőmű Nyitra utca felé néző oldalából lett vetítővászon.

A mostani már a második vetítés volt, egy hete a Mamma Mia! című zenés filmet mutatták be.

A fűtőmű előtti placc most is megtelt emberekkel, annak ellenére, hogy a vérszívók még mindig köztünk vannak. Ennek egyik jele volt, hogy megjelent a vetítésen egy fiatalember, aki a Szúnyogembör című filmet harangozta be. Az előadás jól sikerült, aki felöltözött és bekente magát, megúszhatta kevés csípéssel. Érdekesség, hogy a vetítés első ránézésre több embert vonzott egyszerre, mint az amúgy két napra lezárt Huszár Mátyás rakpart.