Megint vita volt Makón a szállodáról – Galéria

Ismét rendkívüli körülmények között, a sportcsarnok küzdőterén ülésezett a makói képviselő-testület: belépni csak lázmérés után lehetett, odabent mindenki maszkot viselt, az asztalokat egymástól távol helyezték el. A sajtót ezúttal beengedték, a nézőtérről követhettük az ülés menetét.

Az ülés elején Ember Alex vezérigazgató tartott tájékoztatót az önkormányzati cégeket összefogó, év elején alakult új holding eddigi működéséről. A beszámoló lényege szerint az átszervezés jó ötlet volt. Az alkalmazotti létszám úgy csökkent, hogy senkit sem kellett elbocsátani, és ennek, meg a párhuzamosságok felszámolásának köszönhetően az ígért éves 100 milliós megtakarítás időarányos része, nagyjából fele össze is jött.

Amint azt előre jeleztük, a képviselő-testület kiírta a pályázatot a régi városháza értékesítésére, amelyben gyógyszálló lehet. Mucsi Tamás (DK) ennek apropóján ismét elmondta aggályait a Szent János térre tervezett szállodával kapcsolatban, amiről önálló képviselői indítványt is beadott, de azt az illetékes bizottság – négy másikkal együtt – nem javasolta napirendre tűzni.

A Fidesz frakcióvezetője, Mágori András azt mondta, a Magyar Turisztikai Ügynökség becslése szerint a fürdő bővítését követően megnégyszereződik a látogatottság, a szállodára tehát szükség lesz. Czirbus Gábor alpolgármester türelmet kért Mucsitól a szálloda ügyében hamarosan tartandó egyeztetésig, Farkas Éva Erzsébet polgármester pedig együttműködést kért a turizmus fejlesztése ügyében.

A testület arról is határozott, hogy pályázatot nyújt be illegális szemétlerakó helyek felszámolására. Az előterjesztés szerint, amit Hadik György (Fidesz-KDNP) üdvözölt a leglelkesebben, a pályázat sikere esetén az önkormányzat összesen 7 millió forintot költhet ilyen célra Honvéd városrészben, a Türr utca több pontján és a régi vásártéren. Farkas Éva Erzsébet azt mondta, a munka a majdani honvédi közösségi ház területét is érinti, azaz segíti a beruházás mielőbbi megvalósulását.