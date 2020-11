Megjelent a vírus szociális intézményekben is Vásárhelyen

Pozitív lett Hegedűs Zoltán, korábbi hódmezővásárhelyi alpolgármester koronavírustesztje, Drimba Tibor, Maroslele vezetője pedig ha lassan is, de jobban lesz. A Szetáv pedig egy kicsit változtatott az ügyfélszolgálat nyitvatartásán.

Drimba Tibornál, Maroslele polgármesterénél pénteken mutatta ki a teszt, hogy elkapta a koronavírust. A Makóhíradó.hu-nak azt írta, hogy nehéz hétvégéje volt, sok tünet egyszerre jelentkezett nála. Hozzátette, hogy most már talán „kifelé megy” a betegségből. A polgármester családja tünetmentes.

Elkapta a fertőzést Hegedűs Zoltán is. Vásárhely volt alpolgármestere, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja azt írta közösségi oldalán, hogy ,,világéletemben pozitív voltam, ezt most a Covid-tesztem is alátámasztja”.

A koronavírus-járvány miatt a sándorfalvi posta ezen a héten hétfőtől péntekig reggel 8 óra és 12 óra között, illetve délután 12 óra 30 perctől 14 óráig tart nyitva. A hétvégén zárva lesz.

Szegeden pedig a Szetáv Vág utcai ügyfélszolgálata a veszélyhelyzet ideje alatt szerdánként csak 19 óráig van nyitva. A többi napon, péntek kivételével délután 3 óráig várják az ügyfeleket. Pénteken délig lehet ügyet intézni.

Hódmezővásárhelyen tegnap is összeült az operatív tanács. Utána azt közölték, hogy a rendőrség jelenleg összesen 131 embert tart nyilván hatósági karanténban, közülük 20-at elektronikusan ellenőriznek. Kiderült, hogy az iskolák visszajelzései alapján feltűnően sok pedagógus pozitív, de hogy mennyien, azt nem írták. Újabb két óvodában rendeltek el rendkívüli szünetet, a Klauzál utcaiban és a Tornyai utcai telephelyeken december 3-ig, és a Pál utcai óvodában pedig meghosszabbították december 4-ig. Az Oldalkosár utcai és a Szabadság téri óvodák viszont megnyithattak. A vásárhelyi bentlakásos szociális intézményekben is megjelent a vírus, de azt egyelőre helyi szinten tudják kezelni elkülönítéssel, kevesen kerültek kórházba.

A megyében a tegnapi adatok szerint a járvány kezdete óta már 9305-en kapták el a koronavírust.