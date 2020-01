Megkezdődhet a héten a Szőke Tisza kiemelése a tápéi kikötőben

Nincs más megoldás, az esetlegesen felmerülő műszaki problémákat a helyszínen kell megoldani. A Szőke Tisza romjaiban is túlságosan nagy ahhoz, hogy elvontathassák a kikötőből a közelben található hajójavító sójához. Ehhez sokkal magasabb vízállás kellene, de olyankor a folyó sodrása is felerősödik, és nagy felelőtlenség lenne kockáztatni, hogy a Tisza főágában történjen valami váratlan a gőzössel.

Mint egy hatalmas hurka, úgy néz ki az a ballon, amit a Szőke Tisza kiemeléséhez gyártottak. Tíz méter hosszú, felfújt állapotban nagyjából másfél méter az átmérője. Tizenöt darabot rendeltek belőle, az egyiket a helyszínen is tesztelték. A tervek szerint ezeken az egyenként 80 tonnás teherbírású gumitömlőkön fog a partra gördülni a muzeális gőzhajó.

Megérkeztek azok az egyedileg gyártott ballonok a tápéi kikötőbe, amik segítségével a partra vontatják majd a lapátkerekes gőzöst. A romjaiban is impozáns látványt nyújtó hajót két csörlő segítségével húzzák ki a rámpára. A mentőakció leglátványosabb szakasza ezen a héten kezdődik.