Megkezdődött a méhészszezon

Az akác- és a gyümölcsfák is elfagytak kora tavasszal, emiatt nehéz a méhek dolga. Most a repce szezonja van, de az algyői méhész szerint gyenge lesz a termés, elhullás viszont idén nem volt a környéken.

– Gyenge termés várható emiatt az akácmézből. A kertünkben, illetve Ásotthalom környékén, ahová vándorolni szoktunk, ott is fagyást tapasztaltunk. Most a repce szezonja van, hor­­dogatnak, de nem vagyunk megelégedve a mennyiséggel. A szárazság miatt nem tudott nagyra nőni a repce, így virág is kevesebb rajta, nem ad annyi nektárt – számolt be lapunknak Bakó Gábor algyői méhész.

Kevés a nektár

Repcéből az átlagos termés ötödére számítanak országosan, így körülbelül ezer tonna repceméz teremhet idén hazánkban. Az algyői szakember szerint az időjárás ingadozása és a szél is befolyásolja a hordást, utóbbi eltájolja a mé­heket, így az idősebbek nem is térnek haza.

– Mi túl vagyunk a generációváltáson, így nálunk nincs idős méh. A szaporodás is jó volt, időben felkészültek a rovarok a hordásra. Az újak aktívan dolgoznak a kaptárban – tette hozzá.

Nem volt elhullás

Pozitívum viszont, hogy Bakó Gáborék környékén nem volt idén elhullás, szerinte ezt az is befolyásolja, hogy a termelők is kezdenek rájönni, az emberiség a méhek nélkül kihalna.

– Nézzük például a sertéshúst. Az állatoknak takarmányra van szükségük, a jó terméshez pedig a méhekre, hogy beporozzák a növényeket. Szerencsére egyre többen ügyelnek a permetezési időre. Az az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kérése, hogy ne a hordási időszakban, hanem napnyugtától este 11 óráig permetezzenek. Ez azért fontos, hogy ne veszítsük el a méheket – magyarázta.

Az ár stabil

Az árakban jelentős változás nincs, egy-két termelő pár száz forintos emelést tett. A vegyes méz kilója továbbra is 1500 fo­­rint, míg például az akácé 2200. A méz felvásárlási ára 500-600 forint között mozog.

Fellendült az export

Ugyanakkor a koronavírus-járvány hatásai miatt az elmúlt másfél hónapban fokozott ér­deklődés alakult ki a magyar méz iránt a külpiacokon – er­­ről Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a Magyar Nemzetnek számolt be.

Rámutatott, a megnövekedett kereslethez egyelőre nem társult áremelkedés, a nemzetközi piacon továbbra is olcsón cserél gazdát a méz, de a magyar méhészek azt remélik, hogy a közeljövőben az árakon is érezhető lesz a koronavírus hatása.