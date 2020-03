Meglátogatták a kis orrszarvút Chesterben

Április közepén érkezik Szegedre az első lakója az orrszarvúháznak.

Legutóbb február közepén írtunk a Szegedi Vadaspark épülő orrszarvúházáról. Akkor az derült ki, április közepén érkezik az első állat – addig még be kell fejezni, be is kell lakni az épületet. Az időjárás kedvezett a télen az építkezésnek, fennakadás nélkül tudtak dolgozni, így időben elkészülhet a ritka, természetvédelmi szempontból is fontos állatok bemutató- és tartóhelye. Az eredeti terveknek megfelelően májusban a látogatók előtt is megnyílik az épület, és találkozhatnak a két 2018-ban született orrszarvúbikával: Akenóval a chesteri, Junggal a varsói állatkertből.

Amikor legutóbb az orrszarvúakról kérdeztük, Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója arról is beszélt, hogy a vadaspark szakembereinek nincs tapasztalatuk ezen állat tartásában. Egyébként is vannak olyan állatfajok, amiknél érdemes személyesen is tájékozódni a küldő állatkertnél, hogyan tartják az adott egyedet, vannak-e annak speciális igényei, hogyan viselkedik, miként viszonyul a gondozóihoz. Ide tartoznak az elefánt és az emberszabású majmok mellett az orrszarvúk is. A két állatkert szakemberei készségesen álltak a Szegedi Vadaspark rendelkezésére, hogy minél több információt megtudjanak a fiatal bikákról.

Megtudtuk: elsőként Anglia és egyben Európa egyik legmagasabb színvonalú állatkertjét keresték fel Chesterben. Itt nemcsak az indiai, hanem a keskenyszájú orrszarvú tartásában is hatalmas tapasztalatokkal rendelkeznek. Találkoztak a Szegedi Vadaspark jövendő lakójával, Akenóval is, a kis bika egyelőre még szüleivel lakik. Hamarosan azonban elhagyja a „mamahotelt”, a vadaspark szakemberei egyeztettek az angol kollégákkal a szállítás részleteiről.