Megmutatjuk Mártély csodás téli arcát – GALÉRIA

Mártély téli arcát örökítette meg a napokban fotóriporter kollégánk, Török János.

Képösszeállításában szerepel lefagyott tanösvény, elhagyatott, part menti ladikok, fehérbe öltözött fák, és azt is megmutatjuk, hogyan küzdenek a vízi madarak a faggyal. Bízunk benne, hogy a képeket nézve olvasóinknak is kedvük támad ellátogatni a Tisza holtágához, amely a nyári nyüzsgéssel szemben most a nyugalom és a béke szigete.