Megmutatták milyen lehet Szeged gyalogos-kerékpáros hídja

Az Instagram oldalán mutatta be a szegedi gyalogos-kerékpáros hídról készült látványterveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. Öt elképzelést is készítettek. Az már biztos, hogy a Tisza Lajos körút végétől indul a híd, és a Herke utcáig nyúlik majd át.

Friss látványtervekkel örvendeztette meg augusztus 20-a alkalmából a szegedieket a Speciálterv Építőmérnöki Kft. Csütörtökön este az Instagram oldalukon osztottak meg néhány képet arról, hogy hogyan nézhet majd ki Csongrád-Csanád megye székhelyének gyalogos-kerékpáros hídja. Több elképzelést is bemutattak, azt viszont egyelőre nem tudni, mi alapján döntenek majd arról, melyik lesz a végleges befutó.

A terveken jól látszik, hogy a korábbi elképzelések beigazolódni látszanak, hiszen a képek szerint a létesítmény a Tisza Lajos körút déli végétől, az árvízi emlékműtől kicsit odébb indulna, és Újszegeden, körülbelül a Herke utcánál érne véget, nagyjából a gabonakutatónál. A városvezetés ennek a fejlesztésnek részeként szeretné a Fő fasortól az Aradi vértanúk teréig a kapcsolódó úthálózatot is átalakítani, mert szerintük enélkül a levegőben lógna az új híd.

Az építkezésről még 2017-ben állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Botka László polgármester. Akkor a másfél órás egyeztetés utáni sajtótájékoztatón elhangzott, hogy életet lehelnének a Tisza Szeged főutcája projektbe, a kerékpáros- és gyalogoshídról pedig mint „holnaputáni tervről” beszéltek. A fővárosi tervezőcég még februárban nyerte el a szegedi önkormányzat tavaly novemberben kiírt közbeszerzési felhívását. Ezzel pedig ismét egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a Modern Városok programban elkészüljön a híd.

Kiderült, a társaság készíti el a közlekedési vizsgálatot, a tanulmánytervet, a megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a részletes környezeti hatásvizsgálatot. Emellett a tervezési munka magába foglal olyan dolgokat is, mint például a környezetvédelmi hatóságokkal, a nemzeti parkokkal történő egyeztetést, de geodéziai felmérést is kell végezni, illetve meg kell vizsgálni régészeti és műemlékvédelmi szempontból is az érintett területeket, valamint a közműkezelőkkel is egyeztetnek.

