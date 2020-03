Megnyílt a Móradombi Uszoda – Fotók

Vízilabda-mérkőzések és rövid pályás úszóversenyek lebonyolítására is alkalmas a mórahalmi uszoda, amelyet már használhatnak a környékbeliek. Az impozáns épületben – amit a sportolók számára hoztak létre – a nagymedence mellett tanmedence, egy jakuzzi, egy merülőmedence és egy infra-, illetve egy finn szauna kapott helyet.

Bár hivatalos átadót még nem tartottak, már lehet használni a mórahalmi uszodát. A focicentrum és a kézilabdacsarnok mellett felépült sportlétesítmény az országos bajnokság harmadosztályát hatszor megnyerő Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub, illetve Mórahalom közös beruházása volt. Az impozáns épületben, ami egybeépült a sportcsarnokkal, helyet kapott egy 33-szor 25 méteres úszómedence, ami vízilabda-mérkőzések és rövid pályás úszóversenyek lebonyolítására egyaránt alkalmas.

Farkas Gábor fürdőigazgató lapunknak elmondta, a két méter mély medence a Magyar Vízilabdaszövetség minősítésével is rendelkezik, tehát akár OB1-es meccsek lebonyolítására is alkalmas. Mivel azonban a beruházó klub OB2-ben játszik, elsősorban ilyen mérkőzéseket lehet majd ott látni. Az elsőt egyébként már meg is tartották.

A nagymedence mellett az uszodában van még egy 12-szer 8 méteres tanmedence, egy jakuzzi, egy merülőmedence és egy infra-, illetve egy finn szauna. Van egy mobil lelátó is, ami az aktuális rendezvények igényei szerint mozgatható lesz. Az uszodának saját kútja van, amelyből a vizet pótolni tudják az üzemeltetők, a fűtés pedig a Mórahalmon megszokott módon megújuló energiával, termálvízzel történik.

– Ez a létesítmény a sportolóknak készült, úszóknak, vízilabdásoknak és az utánpótláscsapatok edzéseinek ad majd helyet – mondta el Farkas Gábor. A nyitvatartást is ennek megfelelően alakították ki: hétköznap 6-tól 21 óráig, hétvégén 9-től 18 óráig lehet látogatni a létesítményt. A ma estig tartó próbaidőszakban egyébként ingyenes a belépés, az eddigi visszajelzések pedig nagyon pozitívak.

A beruházás értéke 1 milliárd 200 millió forint volt, amelyből mintegy 360 millió forintot a város önerőből biztosított. Nógrádi Zoltán polgármester úgy fogalmazott, az uszoda, amelynek létrejötte valódi összefogás eredménye, kisvárosi léptékben mérve olyan intézmény, ami jelzi a település fejlődését és gazdasági erejét. Hozzátette: bízik benne, hogy igazi otthonra lelt náluk a szegedi egyesület és hamarosan a térségben az utánpótlás-korosztály körében is egyre népszerűbbé válnak a vizes sportok Mórahalmon.

– Úgy hiszem, hogy egy olyan beruházás valósult meg Mórahalmon a város közösségének és gazdasági szereplőinek jóvoltából, ami hosszú időn keresztül határozza meg a város arculatát, az itt élők életminőségét és sportolási lehetőségeit – mondta.

Molnár Tamás, az MVLSZ alelnöke azt emelte ki, hogy Szeged és Baja között korábban nem volt uszoda. Mint megjegyezte, így nem volt nehéz belátni a beruházás szükségességét.

– Bízunk benne, hogy az uszoda a mórahalmi és homokhátsági szabadidő- és versenysport alapja lehet – tette hozzá.