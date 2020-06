Megnyílt a zombori kispiac

A kiszomboriak most kezdik felfedezni a falu központjában a napokban megnyílt termelői piacot. Tegnap ottjártunkkor úgy tapasztaltuk, az árus és a vevő egyelőre nem túl sok, viszont amit kapni lehet, az meglepően olcsó.

– Most nem vettem semmit, de nagyjából mindennap jövök. Itt szoktam venni zöldséget, gyümölcsöt. Nálam a kertben nem terem ilyesmi – mondta a helybeli Kiss Károlyné, aki­­vel az új kiszombori piac be­­járatánál találkoztunk. Azt is elmondta, nagyon elégedett az épületegyüttessel: szerinte szép és praktikus, nagyon jó, hogy a padok fedett helyen vannak. A faluban korábban is volt mód a helyi termények árusítására, az egyik bolt előt­­ti placcon, de ott nem volt fedett a hely. – Szombaton du­­gig volt a piacunk – mondta büszkén.

Bővíthető a terület

A Nagyszentmiklósi utcai termelői piac hasznos területe 115 négyzetméter; készültek hozzá parkolók, épült férfi és női, sőt mozgáskorlátozott-mellékhelyiség, illetve egy gondnoki iroda is. A fedett rész alatt 16 árusnak van elegendő pad, de ha szükséges, lehet továbbiakat elhelyezni a nyitott részen is, sőt a terület bővíthető. A kerítésen belül ke­­rékpártárolót alakítottak ki, a nyitott részt pedig szépen parkosították, beültették virágokkal.

Pályáztak a fejlesztésre

Az önkormányzat – mint ko­­rábban megírtuk – pályázaton nyert 50 milliót a kialakításra, amihez aztán még saját forrást is tett. Helypénzt nem szednek, az elárusítóhely hétfő kivételével mindennap nyitva van reg­gel 6-tól délig.

Ami a bigecsben termett

Tegnap kora délelőtt, amikor ép­­pen ott jártunk, négyen kí­­nálták portékáikat, és hét-nyolc vevőt láttunk. A padokon árultak krumplit kilónként 200, fokhagymát 80, zellert da­rabonként 150 forintért. Hasonló az ára a répának is. Az őrölt pi­­rospaprika kilója 3000 forint, a zöldpaprika darabját pedig 70-ért adják.

– Ez mind a kertünkben, il­letve a félholdas bigecsben termett – mondta Bótás Mária. Azt is megtudtuk tőle, hogy a zöldségeket nyugdíj-kiegészítésként viszi piacra, olykor Makóra is.

– A nyugdíjunk alacsony, gyógyszerre meg sajnos na­gyon sokat kell költenünk – je­­gyezte meg.

Mária azt is elmondta lapunknak, ha a kihozott termények ne­­gyedét eladja, akkor már meg­­érte kijönni – egyébként a piaccal ő is nagyon elégedett.