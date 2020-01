Megnyílt Szeged első csomagolásmentes boltja

Egy hete működik a Garabolyos a szegedi belvárosban. Az élelmiszerek mellett környezetbarát tisztítószert, higiéniai termékeket is árulnak, és szinte mindent helyből – az áru már az üzletbe is felesleges csomagolás nélkül érkezik.

Hiába veszünk egészséges ételeket, a csomagolással nem mindig tudunk mit kezdeni, és nem is mind újrahasznosítható. Ezt a problémát oldja meg Szeged első csomagolásmentes boltja, a Garabolyos. Egy hete nyitott az üzlet a Jósika utcában, jó kétszázféle terméket árusítanak. Aminek a beszerzését meg tudják oldani helyben, azt közeli termelőktől vásárolják, hogy a szállítás minél kevésbé terhelje a környezetet.

Házaspár, három gyerekkel

– Folyamatosan keresgélünk, és amit lehet, azt minél közelebbi termékre cseréljük – mondta Varsás Dániel, aki feleségével, Varsás-Guti Anitával álmodta és valósította meg a boltot. Anita szakmája könyvelő, otthon van jelenleg két kisgyerekkel, a harmadik már óvodás. Már akkor nagy volt az érdeklődés, amikor jelezték, hogy nyílik majd egy ilyen üzlet. Maguk is csodálkoztak rajta, hogy ekkora városban senki nem foglalkozik ezzel a profillal.

Külön nekik sajtolják az olajat

Körülnézünk a kis üzletben, ahol kimérhető áruk sorakoznak, Dániel sorolta: a tésztákat Óföldeákon készítik, a lisztet szállítás előtt őrölték Ferencszálláson. A babból most tesznek ki mórahalmit, az akácméz – amit fémtartályból lehet csapolni befőttes üvegekbe – Baktóból érkezik. Az egészséges alapanyagokból készült süteményeket, pékárut is Szeged környékén készítik, helyben szerzik be a biozöldséget, az olajat külön nekik sajtolják Maroslelén, balástyai a homoktövis. Még a textil- és hálós zsákokat is Ruzsán varrják, amiket megvehet az árunak, aki nem vitt magával edényt vagy táskát. Higiéniai termékeket is árusítanak, mint a mosható pelenka és betét, nagy fémedényekben mosogató- és tisztítószereket is láttunk a polcokon. A szereket Algyőn gyártják, és nem tartalmaznak környezetre ártalmas anyagokat – magukon tesztelték, évek óta ezeket használja a család. Ami meg nincs, azt a húsok, tejtermékek kivételével igyekeznek beszerezni. A kasszánál kitettek egy kívánságtáblát, oda írhatják a vevők, mit szeretnének.

El is mentek a termelőkhöz

A beszállítók kiválasztásánál arra is ügyeltek, hogy hasonlóan gondolkodjanak a csomagolóanyagok ügyében. Az a cél, hogy a boltba is csomagolásmentesen érkezzenek a termékek.

– A tésztát kartondobozokban hozzák, amiket a beszállító aztán el is visz és tovább hasznosít. A tisztítószerekért elmegyek a fém edényekkel Algyőre, ott megtöltjük azokat – mesélte Dániel.

A legtöbb időt talán azzal töltötték, mielőtt megnyitott a Garabolyos, hogy megtalálják a megfelelő helyi vagy közeli forrásokat. A környékbeli termelőkhöz, kis üzemekbe aztán el is látogattak. Személyesen is ismerkedtek, megnézték, mit rendelnek meg és honnan – talán ez volt az egyik legnagyobb élmény. Szegedi paprika nélkül nyitni sem akartak, és az volt az utolsó, amit megtaláltak, méghozzá Algyőn.

A Garabolyos hátsó részében jelenleg is tartanak hordozási tanácsadást, de februártól, úgy tervezik, ökokör is indul. A gyerekkel érkezők már most is bemehetnek, játszhatnak – később rendszeresen szeretnének ide környezettudatossággal összefüggő programokat szervezni.