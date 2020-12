Megoldódik a tornaterem szennyvíztisztítása Pusztaszeren

A régi szikkasztógödröt modern technológiájú szennyvíztisztító váltja fel jövőre a pusztaszeri óvodai, iskolai tornateremnél – közölte Máté Gábor polgármester. A településen nincs vezetékes szennyvízelvezetés, de egyedi, több ingatlanra is kiterjedő, például in-drain rendszerek, megoldások alkalmazhatók, ilyet alakítanak ki a tornateremnél is a Magyar Falu programban nyert 4,2 millió forintos támogatásból.

– A rendszer szikkasztódombba vezeti a baktériumok által megfelelő kezelésen át­­esett, megtisztított szennyvizet – ismertette a technológiát a falu első embere, aki azt is elmondta: a támogatási összegbe kisebb felújítás, bordásfalak és egyéb eszközvásárlás is belefér. A klíma, a légtechnika kialakítását most nem preferálták, azt a következő, a második lépcsőben valósítják meg. A jelenlegi projekt munkái jövőre startolhatnak, és azokkal akár 2 hét alatt végezhetnek a szakemberek.

– A teljes faluban indítottunk egyedi szennyvízkezelésre kezdeményezést.

A tornateremnél kialakítandót az érdeklődők majd megnézhetik működés közben, és eldönthetik, szeretnének-e hasonlót a portájukon, esetleg egy-két szomszéddal összefogva közösen létesíteni.

Nem kell feltúrni az utcát, mert minden munka a kerítésen belül zajlik, csak egy szivattyút kell majd üzemeltetni, és nincs szennyvízdíj – vázolta a lehetőségeket, annak előnyeit Máté Gábor. Hozzátette: hasonló megoldásokat Nyugat-Európában előszeretettel alkalmaznak a Pusztaszerhez mérhető kistelepüléseken.